Ramos: «En Argentina saben que Maradona está a años luz del mejor jugador argentino que para mí es Leo Messi» Sergio ramos, durante el partido ante Irán. / Afp El capitán de España contesta al exfutbolista, que le ninguneó y puso en duda su calidad y liderazgo RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Kazan Jueves, 21 junio 2018, 11:35

Sergio Ramos no se muerde nunca la lengua y con el reposo que dan los minutos posteriores a la sufrida victoria de España ante Irán, el capitán no dudó en lanzar un golpe, en forma de mensaje, a la mandíbula de Diego Armando Maradona. El exfutbolista argentino había puesto en duda el martes la condición de líder y de crack del central del Real Madrid al señalar que «cuando se habla de cracks, se dice que Ramos es un crack. Y no. Un crack es Godín, que te defiende, te manda, te hace un gol...» Ramos fue rotundo con su respuesta: «Maradona era un crack, pero en Argentina saben que está a años luz del mejor jugador argentino que para mí es Leo Messi».

Tras zanjar, de momento, la polémica con Maradona, el capitán de La Roja quiso darle valor al triunfo ante Irán a pesar de lo que se sufrió para conseguirlo. «Nos vamos contentos, hemos dado un paso más», dijo el central antes de añadir que «ahora tenemos que intentar quedar primeros de grupo, es el objetivo». Ejerciendo de líder del vestuario, mandó un mensaje a todo el vestuario e hizo autocrítica al señalar que «creo que podemos mejorar en todos los aspectos».

Ramos no quiso contestar a Carlos Queiroz, que se quejó de las decisiones arbitrales e incluso tiró de archivo para criticar al VAR y aseguró que «a nosotros nos pitaban prácticamente todo, hay que intentar tener la cabeza fría porque aquí está el VAR, que va a determinar muchas jugadas y acciones».

Por último, sobre el estilo de Irán, que se pasó todo el partido encerrado atrás, Ramos reconoció que «ellos han salido a perder tiempo, a nosotros nos gusta ganar de otra manera».