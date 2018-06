«España es un equipo unido con un estilo definido» Joao Moutinho, durante la rueda de prensa. / Ronald Wittek (Efe) Joao Moutinho considera a España «candidata al título», como Portugal, pese a los días agitados que ha vivido con la salida de Lopetegui RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Sochi Jueves, 14 junio 2018, 18:46

Ya no es un jovenzuelo y habla con la seguridad que da la experiencia en el fútbol. Joao Moutinho, de 31 años y campeón de Europa con la selección de Portugal en 2016, es una de las estrellas del Mónaco tras pasar por Sporting de Lisboa y Oporto. Lleva más de un centenar de encuentros internacionales. Ha visto casi de todo. Por eso, prefiere no sacar pecho. «Existe presión en todos los partidos, porque representamos a millones de personas. Tenemos la responsabilidad de dar alegría a nuestros aficionados, pero eso es una presión positiva para nosotros. No tenemos más presión que en la Eurocopa. Cuando representas a un país que ama el fútbol, la responsabilidad de darles una alegría es grande», explicó negando que el título logrado en Francia hace dos veranos les modifique su hoja de ruta. «Los favoritos son los de siempre, pero Portugal es un candidato serio para ganar. Es normal que se nombren a otros favoritos por historia. Es verdad que tenemos una Eurocopa, pero no nos da derecho a nada. Tenemos un equipo joven con mucha ambición que es lo más importante. Trabajamos como profesionales y listo, no pensamos en favoritismos ni nada por el estilo».

Moutinho no cree que el cambio en el banquillo vaya a afectar a la selección española que ahora dirige Fernando Hierro: «Creo que a España no le va a afectar negativamente el cambio de entrenador. Llevan semanas entrenando y creo que este cambio en el banquillo no les va a influir en nada. Seguirá siendo un equipo unido con un estilo muy definido. No creo que les afecte» y luego detalló cómo llega Portugal: «Estamos muy centrados en nuestros objetivos y estamos trabajando con mucho ahínco. Estamos centrados y muy unidos y no nos preocupa nada que no sea el partido. Nos centramos en nosotros mismos para lograr el objetivo de hacer un gran Mundial. No nos hemos parado a pensar lo que está pasando en España, nuestra responsabilidad es hacer un gran trabajo».

Por último, fue curioso cuando le preguntaron por su rol en la selección. Se supone que al salir junto a Fernando Santos estará en el once inicial pero él no dio por sentado tal hecho. «No hay ninguna garantía de que vaya a jugar, habrá que preguntarle al míster. Todos queremos jugar un partido así y todos hemos trabajado muy duro para ello. Somos 23 y todos estamos listos, pero seguro que el míster pone al mejor equipo posible. Todos juntos haremos lo imposible para ganar».