Schuster: «El problema es que Fernando Hierro no es entrenador»

«El problema es que Fernando Hierro no es entrenador». Así de contundente se mostró Bernd Schuster al analizar la situación de la selección española de fútbol. España se ha clasificado como primera de grupo a pesar de haber empatado dos partidos y de haber dejado malas sensaciones frente a Irán y Marruecos. El entrenador alemán achacó que el seleccionador español no tiene experiencia con grandes equipos y confesó que Hierro lo tiene complicado para dirigir un equipo que confeccionó otro entrenador, como Julen Lopetegui.

«El primer problema de España es que Hierro no es entrenador. No tiene experiencia para estas alturas. Ser jugador no es igual que ser entrenador. Tienes que tener un plan muy claro», señaló Schuster en El Transistor de Onda Cero. «Él ha llegado muy tarde y no es culpa suya, pero tomar ahora decisiones en los cambios es muy complicado para él», añadió el técnico alemán. «Es un equipo trabajado por otra persona y no está asimilando los cambios, el plan, qué puede pasar, cómo reaccionar cuando pasa esto», explicó.

Además, confesó que «España no me ha convencido, hemos visto muy poco de la selección», y achacó a la concentración de futbolistas en el centro del campo las posibles causas de este bajón futbolístico: «Hay tanto jugón por el centro que se están cerrando y hemos visto muy poco juego por bandas».

Por último, quiso destacar la dificultad de Fernando Hierro para hacer cambios durante el partido: «Y luego, si ya juegan casi todos los importantes a ver qué piensas con respecto a los cambios, porque si luego miras al banquillo dices: 'Bueno, aquí ya me queda poco', porque si ves la alineación de España están ya todos en el campo».