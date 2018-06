Recuperar el fútbol Brasil, con Neymar tras dos días entre algodones, tiene que ganar y encontrar su mejor versión ante Costa Rica Neymar se lamenta en el empate ante Suiza. / REUTERS JULEN GUERRERO Viernes, 22 junio 2018, 00:56

Después de tropezar en el primer partido, Brasil vuelve a escena con la necesidad, no solo de ganar, sino de realizar un buen partido y recuperar su fútbol. Neymar parece dispuesto a asumir su rol en el equipo más que el equipo asumir sus necesidades, después de estar un par de días entre algodones tras recibir infinidad de faltas en el primer partido. Brasil y Neymar, Neymar y Brasil corren el peligro que les pase lo mismo que le está sucediendo a Argentina; equipos con una estrella mundial obligados a asumir toda la responsabilidad ofensiva, cuando tienen otros grandes recursos, y no verse atascados como en el primer partido frente a Islandia. No es bueno para Brasil, ni para Argentina, ni para el fútbol.

Estamos en una situación en la que el mensaje que se le hace llegar a los niños es que un equipo depende de un solo jugador, que es el que asume todo y se la juega siempre, cuando el mensaje debería ser otro: el fútbol es un juego colectivo y hay que aprovechar los recursos que tienes entre todos los jugadores. Error máximo que se puede ver desde las categorías inferiores. Los niños, influenciados por representantes y padres, cada día son mas egoístas, se centran en sí mismos y dejan de pensar en el colectivo.

Hoy enfrente tendrá a Costa Rica, otro rival que reducirá espacios y saldrá a la contra esperando que Brasil tenga que asumir riesgos. Bryan Ruiz y Ureña pueden dar más de un susto, sobre todo si la 'canarinha' sigue con las pérdidas de excesivos balones en el centro del campo.

En el segundo partido del día Nigeria se enfrenta a Islandia, que todavía está disfrutando la proeza de su empate frente a Argentina. Las dos selecciones mantienen intactas sus opciones y además saben el resultado de ayer entre Argentina y Croacia, por lo que pueden medir bien sus necesidades y programar sus intenciones. Tristemente estos son los caprichos que nos plantea el calendario.

Los nigerianos, que poseen un centro del campo fuerte con Etebo, Obi Mikel y Ndidi, y recursos en ataque con Ighalo e Ihenacho, posiblemente tengan más recursos individuales que Islandia. Pero estos ya han demostrado su espíritu colectivo y su gran trabajo defensivo, y no tienen reparos en jugar con los once jugadores detrás de la pelota, muy juntos cerca de su propio área, reduciendo espacios, sin importarles que la posesión del balón la tenga el contrario. Les da resultado y no creo que muevan su guion.

Para el último partido del día nos queda un enfrentamiento netamente europeo entre Serbia y Suiza, ambos posiblemente en una posición mas cómoda de la que esperaban a estas alturas. El encuentro puede ser definitivo para los serbios, que de ganar estarían clasificados. Esta nueva generación de talentos, dirigida por Krstajic y liderada por Milinkovic-Savic, puede hacer historia. El joven media punta, que nació en Lleida porque su padre Nikola jugaba en la Unió Esportiva Lleida, deslumbró en el primer partido frente a Costa Rica, y está llamado a ser una de las revelaciones del campeonato.

Por su parte Suiza sigue creciendo como equipo. Si ya empató con España antes del Mundial, hizo lo mismo con Brasil en la primera jornada. No obstante, tendrá que asumir más riesgos en su propuesta si quiere clasificarse para la siguiente fase.