Mundial Rusia 2018 Messi prefiere evitar a España en primera fase del Mundial COLPISA/AFP Madrid Miércoles, 8 noviembre 2017, 15:50

Leo Messi tiene claro a qué rival no quiere en la fase de grupos del Mundial de Rusia. El argentino prefiere evitar a España, a la que considera favorita y rival de la albiceleste para ganar el título junto con Brasil, Alemania y Francia. "Lo peor que nos puede pasar en el sorteo es España, para la serie de grupos. Hay que evitarlos a ellos. Lo prefiero por lo que significa la selección española, un rival muy difícil", dijo en declaraciones al canal 'TyC Sports'.

Además, Messi reconoció que los candidatos apra ganar el Mundial son "hoy por hoy, Brasil, Alemania y Francia. Están con mejor imagen, mejor juego y también individualmente". El argentino confesó que "no pienso en el futuro, sino en lo más cercano", pero entre sus objetivos está "conseguir eso que tanto deseamos" para lo que queda "muy poquito tiempo"

Consultado sobre si en la selección de Argentina "juegan los amigos de Messi", como afirman algunos medios, dijo que "son todas mentiras" y que el comentario le da risa. "Son tantas barbaridades las que se dicen. Es una falta de respeto a mis compañeros y a mí", subrayó.

Sobre su reciente encuentro con el legendario Diego Maradona en el momento de la entrega de los premios 'The Best' de la FIFA, dijo que se dieron un abrazo, pero que no tuvieron "oportunidad de hablar" porque "fue muy rápido, había mucha gente y quedó pendiente una charla".

En cuanto al delantero Paulo Dybala y su frase sobre que "es difícil jugar al lado de Messi", el capitán de la albiceleste señaló que algunos lo interpretaron mal. "Lo hablamos con él solo por arriba. Yo entendí lo que quiso decir. Por ahí, alguno lo tomó de otra manera", expresó.