Seleccion Lopetegui: «Ahora mismo los cruces de Mundial me importan cero» Julen Lopetegui, durante el I Bilbao International Football Summit (BIFS'18). / Efe «El Mundial y la Eurocopa son como una liga tremendamente comprimida y hay que hilar muy fino en todas las cosas», avisa el seleccionador EFE Bilbao Jueves, 5 abril 2018, 15:18

El seleccionador español, Julen Lopetegui, aseguró este jueves en Bilbao que «ahora mismo los cruces del Mundial» Rusia 2018 le «importan cero» porque da importancia capital a los «detalles» que pueden ir influyendo en la marcha del equipo fundamentalmente en los «tres primeros partidos» del torneo, los de la Fase de Grupos.

«El Mundial y la Eurocopa son como una liga tremendamente comprimida y hay que hilar muy fino en todas las cosas. Y es en tres partidos (los de la primera fase) en los que nos tenemos que ganar el derecho a seguir compitiendo», dijo en el marco del II Bilbao International Football Summit (BIFS'18).

En un foro que reúne a diferentes personalidades del fútbol internacional en la capital vizcaína, Lopetegui ha compartido con el seleccionador de Bélgica, el también español Roberto Martínez, una mesa redonda que con el título 'El Mundial de Rusia desde dentro. El valor de un equipo y su proyección«.

A pesar de ello, el técnico vasco no esconde que España irá Rusia «con las máximas aspiraciones» y con «la máxima ambición». Pero también «consciente de la dificultad» del reto, con «máxima humildad» y sin hacer «ninguna cábala» de lo que puede ocurrir.

En ese sentido, asumió que «la presión es inherente» a un torneo de la trascendencia de un Mundial. De cara al cual destacó la importancia de «llegar al jugador» no solo en el aspecto futbolístico sino también en el «emocional», en el que cree que «el jugador debe recibir »la píldora adecuada y en la dosis adecuada«.

«Sabemos que la presión existe, pero eso no nos va a ayudar. Tenemos que aceptarla y que sea más fuerte la ilusión por alcanzar lo que queremos ser como equipo», dijo.

«Un jugador tiene que estar preparado para ser titular y, aún estando preparado para ser titular, tiene que estar preparado para no serlo». Al respecto, cree que no estar dispuesto a no ser titular «es un comportamiento tóxico para un equipo».

«Todos los jugadores tienen el rol de que son imprescindibles, aunque no jueguen ni un minuto. Y también todos los jugadores son responsables de lo que pase», reflexionó.

Lopetegui asumió que en la lista mundialista pueden entrar jugadores con «estados de forma puntuales» que les abran un hueco y no descartó que puede estar en la lista final Víctor Machín 'Vitolo' a pesar del «año complejo» que lleva habiendo jugado en tres equipos diferentes en el último año y con «alguna lesión también» de por medio.