Iniesta se despide por carta de la Selección El centrocampista ya no volverá a vestir la camiseta de La Roja COLPISA Madrid Martes, 3 julio 2018, 15:46

Andrés Iniesta ya confirmó el pasado domingo, tras la eliminación de España en el Mundial de Rusia, que ese había sido su último partido con la seleción. Tras disputar 131 partidos con España, el centrocampisa no pudo despedirse como a él le hubiera gustado.

El futbolista del Vissel Kobe japonés se ha querido despedir de toda la afición a través de una cariñosa carta. Tras 14 años defendiendo la camiseta de la 'Roja', el autor del gol en la final de Sudáfrica ha querido dar un paso a un lado, dejando el camino libre para las futuras generaciones. El centrocampista manchego ha querido explicar sus motivos en una emotiva carta y despedirse de todos los aficionados y los miembros de la Federación. «Es hora de dar un paso a un lado», señala.

Iniesta ha recordado a todos sus entrenadores en la selección española, pero con especial cariño a Luis Aragonés, quien le hizo debutar en el Albacete y con quien ganó la primera Eurocopa.

Esta es la carta de Andrés Iniesta:

Hola a todos,

Hace 14 años que me puse por primera vez la camiseta de la selección, tenía 15 años y nunca olvidaré ese momento. Era el sueño de mi vida poder defender los colores de mi país. Es algo muy especial, no solo un sueño, también una gran responsabilidad. Durante todos estos años he intentado ser consciente de lo que significa y de dar lo máximo para que os sintierais orgullosos.

Creo que he tenido la suerte de vivir una de las mejores etapas del fútbol español, con una generación de jugadores que han sido y son excepcionales en todos los sentidos. Hemos logrado grandes éxitos, cosas que todos soñábamos cuando éramos pequeños, pero también hemos tenido grandes decepciones y hemos vivido momentos muy difíciles. A todos, muchas gracias por hacerme mejor compañero y mejor futbolista. Ha sido un orgullo poder compartir con todos vosotros todos estos años.

Ahora es el momento de dar un paso al lado. No ha sido una ecisión nada fácil, al contrario, llevo muchos meses pensando en ello. La ilusión y las ganas por continuar son totales, pero siempre he dicho que terminaría haciendo lo mejor para la selección. el futuro es apasionante, con un grupo de jugadores que son increíbles y que a partir de ahora me tendrán como un aficionado más apoyándolos incondicionalmente. No tengo ninguna duda de que lo que viene por delante será maravilloso y que se cosecharán grandes éxitos. El grupo que hay es impresionante.

Me gustaría dar las gracias a toda la Federación por el apoyo y trato que me han dado siempre durante estos últimos 19 años: A todos los Presidentes, directivos, y empleados con los que he podido convivir durante todos estos años.

He tenido la suerte de tener grandes entrenadores durante toda esta etapa, con especial cariño a Luis Aragonés, que me hizo debutar en mi Albacete, y con quien conquistamos la primera Eurocopa en un torneo soñado. A todos ellos gracias por contar conmigo, por vuestra confianza y por cambiar el sentido del fútbol español: Luis, Vicente, Julen, Fernando y también Juan Santiesteben, Iñaki Sáez, Ufarte y Ginés.

A todos vosotros, afición, gracias, muchas gracias por vuestro apoyo y cariño. Siempre con la ROJA!

Por último, me gustaría agradecer especialmente a mi familia, gracias por vuestro apoyo incondicional y por estar siempre a mi lado. Perseguimos un sueño y lo alcanzamos.

Un abrazo muy especial.

Andrés Iniesta.