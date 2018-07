Indignación en Colombia con 'The Sun': «Tienen a Shakira, un café excelente y, eh, otras cosas...» «Es grosero», denunciaron en Caracol TV un juego de palabras que bromea con los clichés colombianos R. C. Martes, 3 julio 2018, 10:33

No ha sentado bien en Colombia la portada de 'The Sun' para calentar el ambiente antes del partido de Inglaterra contra los cafeteros. Uno de los principales diarios británicos ha elegido a su goleador, Harry Kane, como imagen para acompañar a un juego de palabras que bromea con los clichés colombianos. «Como los 3 Lions se enfrentan a la nación que dio al mundo a Shakira, un café excelente y, eh, otras cosas, decimos... ¡Vamos Kane!». La exclamación tiene su miga, porque 'Go Kane' en inglés rima y suena muy parecido con 'cocaine', «cocaína» en inglés.

Varios medios colombianos han criticado la portada. «Es grosero», denunciaron en Caracol TV. La prensa en papel tiene claro que «la respuesta de Colombia será dentro de la cancha», publica El Espectador.