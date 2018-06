«Echo en falta el romanticismo en los grandes equipos de fútbol»

Quique González (Madrid, 1973) vive un gran momento profesional. Hace pocos meses decidió darse un respiro tras concluir su última gira y el disco que la resume está a punto de salir al mercado. Mientras tanto, este rockero madrileño prepara con mimo su próximo trabajo de estudio con textos de Luis García Montero, y disfruta desde su retiro espiritual de Cantabria, donde ha establecido su base y desde donde sigue el Mundial. Todo un placer para un futbolero confeso con mucho criterio que hizo de su 'Delantera mítica' su guiño homenaje y puede presumir de la amistad de algunos de los campeones mundiales de 2010. Tiene incluso tiempo para compartir sentimientos. Por el Real Madrid, por el Rayo y, ahora, por el Racing.

- ¿Una delantera mítica para este Mundial?

- No llegan a ser delanteros, son segundos delanteros, pero me gusta mucho la amistad que tienen Isco y Asensio. Son dos de los jugadores más talentosos que ha tenido al selección en toda la historia. Delantera mítica significa también compañerismo; igual que en una banda cuando la gente se lleva bien la música es mejor, en el fútbol eso también funciona. Cuando ves a Messi y Suárez jugar y llevarse bien se nota. Combinar en la vida es también combinar en el campo. Y sí, me gustaría que esa delantera mítica fueran Isco y Asensio. Me caen bien. Son dos chavales sencillos. Y artistas. Está muy bien la relación que transmiten.

-¿Y de gira, a quién se llevaría?

-De Gira... y al Mundial hubiera llegado a Joaquín. Solo hay que ver los últimos latigazos de gran fútbol que ha dado. Y es un tipo divertidísimo. Me gusta mucho el sentido del humor que saca en sus últimos coletazos de futbolista.

-Pero por tirarle, le tira el Madrid.

-Sí, sí. Me tira el Madrid, pero soy socio del Rayo Vallecano por una cuestión romántica; por mis amigos y mi familia. Este año he podido ir poco a verle, porque vivo en Cantabria, pero me gusta mucho el concepto de equipo de barrio. Soy del Madrid, pero hay veces que parece una súper empresa, y por mis características eso hace que me separe un poco. No me gusta esa falta de romanticismo de los grandes equipos.

-Vamos, que lo del Rayo es toda una declaración de principios...

-Sí. Mi familia por parte de madre era de Vallecas. Mi abuela vivió ahí hasta el final de sus días y mi padre tenía una juguetería. El ambiente de un equipo de barrio, ver cómo se vive el fútbol en torno a él, es alucinante. Me pasó también con el Racing cuando me vine a vivir al Valle de Carriedo. Aunque ya no bajo tanto a Santander, esta temporada he ido a verle tres o cuatro veces en Segunda B y me encanta ir a El Sardinero. Creo que entre los aficionados hay más sentido de pertenencia por el equipo de una ciudad más pequeña, como puede ser el Racing, o por un equipo de barrio como el Rayo, que con los grandes clubes como el Real Madrid o el Barcelona.

«Soy más de Messi»

-¿Y si le pregunto quién es mejor, si Cristiano o Messi, le meto en un lío?

-No... A mí me parece más artista Messi, así que me gusta más. En cuanto a números, supongo que acabarán sus carreras por el estilo, pero a mí me encanta la magia; ver cómo se produce la inspiración en el fútbol. Y en eso... Soy más de Messi. Igual que en la NBA soy más de Curry que de LeBron. Me gusta más cuando predominan la técnica y la inspiración sobre la fuerza y el músculo.

-¿Y en el Mundial, además de España, con quién va?

-Si no lo gana España me encantaría que lo ganara México. Sería una gran alegría para un montón de amigos que tengo allí. Sé cómo viven el fútbol y de los países que he visitado tocando es junto a Argentina con el que más he conectado. Cuando estoy viendo a su selección me acuerdo de los amigos que he dejado allí y les mando mensajes. Me gusta mucho y tienen un gran seleccionador como Osorio.

- Pues andaba el clima revuelto con aquella bacanal en la que les sorprendieron tras el último amistoso en el Azteca...

- Yo es que no soy de los que culpabiliza a la gente por pasárselo bien, pero está claro que lo tenían más difícil todavía, porque suponía más presión. Se lo habían puesto muy fácil a los críticos, porque sabían que si fallaban todo el mundo se lo recordaría. Puede que se lo pasaran tan bien que eso reactivara su conciencia de equipo y su solidaridad en el campo -sonríe-.

- ¿Echa de menos la generación de 2010? Tenía algunos amigos en aquel equipo...

- No; creo que España tiene mejor plantilla ahora. Solo hay que pensar en la gente que se ha quedado fuera, como Morata o Parejo. Hay dos jugadores buenos por puesto y diferentes opciones de juego con distintos sistemas. Hay laterales que pueden jugar como centrales, mediapuntas que pueden acompañar al mediocentro... Creo que esta España tiene más alternativas. ¿Arriba? Bueno, para mí Villa es el mejor delantero centro que ha tenido la selección, aunque me gustan mucho Aspas y también Diego Costa. Pero sí, creo que lo que más echo de menos es un Villa.

- ¿Y qué hubiera hecho Quique González en los zapatos de Julen Lopetegui?

- Es fácil hablar desde fuera, pero creo que por mi forma de ser y de ver la vida hubiera cumplido mi compromiso con la selección y hubiera dejado lo del Madrid para después, sobre todo después de haber firmado un contrato unas semanas antes. Yo creo que lo hubiera hecho. También por coherencia: si les has estado diciendo a los jugadores que se centren en el Mundial y que no hablen de dónde van a jugar el año que viene ni de sus equipos, no puede ser que el entrenador lo incumpla de esa manera tan flagrante. Pero el Madrid es el Madrid y cuando llama a la puerta todo el mundo dice que no se le puede contestar que no, así que supongo que eso sea lo que le ha pasado a Lopetegui.