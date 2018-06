El órdago de México es real Vela y el 'Chicharito' Hernández finiquitan a Corea del Sur y demuestran que al 'Tri' hay que tomarle muy en serio ÓSCAR BELLOT Madrid Sábado, 23 junio 2018, 19:11

Lo de México va en serio. Con oficio y brillantez, el 'Tri' enfiló los octavos del Mundial de Rusia y dio de paso el pasaporte a Corea del Sur, demasiado timorata en ataque para mantenerse con vida pese a elevar sus prestaciones respecto al pobre partido que completó frente a Suecia. Tampoco es que fuese demasiado difícil. Un tanto de penalti de Carlos Vela, el mejor de largo de su equipo con su entrega y visión de juego, y otro del 'Chicharito' Hernández para rubricar una contra de manual, propiciaron la segunda victoria del 'Tri', que ahuyentó la tentación de caer en la autocomplacencia tras protagonizar el primer bombazo del torneo derrotando a Alemania y volvió a completar un convincente ejercicio futbolístico en el que, a diferencia de lo ocurrido ante la vigente campeona del mundo, le tocó gobernar el choque.

Respondió con pulso firme el combinado que dirige Juan Carlos Osorio, con un once casi calcado del que el colombiano plantó ante los germanos, a excepción de la entrada de Edson Álvarez por Hugo Ayala en la zaga. Tres variantes incorporó Shin Tae-Yong, con sobradas razones para estar mucho menos satisfecho de lo sucedido ante Suecia que su homólogo en el órdago a los teutones. No dio resultado la presencia de la torre Kim Shin-wook contra los escandinavos y fue uno de los damnificados por la paupérrima imagen mostrada por los 'Tigres Asiáticos'. Sentado el punta del Jeonbuk Hyundai Motors FC, Son Heung-min centró su posición para oficiar como absoluto referente ofensivo de Corea del Sur. No lució el atacante del Tottenham en el estreno de los coreanos en Rusia y su mal partido penalizó en grado sumo al combinado asiático. Como su equipo, mejoró ante México e incluso marcó un golazo, pero no fue suficiente.

1 Corea del Sur Choo Hyun-Woo; Lee Yong, Jang Hyun-Soo, Kim Yiung-Gwon, Kim Minwoo (Hong Chul, min. 83); Ki Sung-yueng, Ju Se-jong (Lee Seung-woo, min. 64), Hwang Hee-Chan, Moon Seon-min (Jung Woo-young, min. 77); Lee Jae-sung y Son Heung-min. 2 México Ochoa; Álvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Herrera, Guardado (Márquez, min. 68), Layún; Vela (Giovani dos Santos, min .77), Lozano (Corona, min .70) y 'Chicharito' Hernández. Goles: 0-1: min. 27, Vela, de penalti. 0-2: min. 66, 'Chicharito' Hernández. 1-2: min. 93, Son Heung-min. Árbitro: Milorad Mazic (SRB). Amonestó a Kim Young-Gwon (min. 57), Lee Yong (min. 62), Lee Seung-woo (min. 71) y Jung Woo-young (min.80). Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo F de la Copa del Mundo de Rusia 2018 disputado en el Rostov Arena ante 43.472 espectadores (lleno).

Urgida por la victoria, Corea del Sur encaró el partido con la valentía de que careció ante Suecia. Dio pronto el susto con una incursión por la derecha de Hwang, que sirvió una bola que no pudo aprovechar Lee Yong porque cuando se disponía a embocar se cruzó Hirving Lozano. Goleador ante Alemania, el extremo del PSV agrega a su finura técnica un sacrificio propio de quien sabe que sólo remando todos a una puede México llegar lejos en tierras rusas.

El guión era muy distinto al que México recitó en su deslumbrante estreno en esta Copa del Mundo. Allí creció a partir del orden y la disciplina defensiva, negando a Alemania la construcción del juego bloqueando a Toni Kroos y lanzándose a la contra. En Rostov del Don le tocaba mandar y sufrir con los contragolpes de su adversario. Supo contenerlos con espíritu aguerrido y luego tuvo la fortuna de encontrarse con un penalti por mano de Hyung-Soo que materializó Carlos Vela.

Poco antes había acariciado el gol Corea del Sur, primero en las botas de Son Heung-min y a renglón seguido en un testarazo que desvió Ochoa. El mazazo pudo ser absoluto si Choo no hubiese sacado un latigazo de Layún cuando los asiáticos ni habían tenido tiempo de digerir el tanto de Vela.

Zarpazo tardío

Reaccionar era imperioso para Corea del Sur, que no alteró por ello su plan. La velocidad era su única arma para derribar el muro mexicano. De ella anda sobrado Son Heung-min, que tiró de tren inferior en un balón en largo para plantarse solo ante las fauces de Ochoa, que sacó estoico el cuero.

Trató de agitar el duelo Shin Tae-Yong en el segundo tiempo alistando a Lee Seung-woo, un joven talento que llegó con muchas expectativas a la cantera del Barça y que ahora se gana las habas en el Hellas Verona. Pero al poco de irrumpir en el rectángulo, México sentenció con un contragolpe magistralmente conducido por Hirving Lozano y culminado por 'Chicharito' Hernández en el que fue su gol número 50 en 104 partidos con el 'Tri'. Para cuando Osorio alistó al veterano Rafa Márquez –un fallo suyo estuvo a punto de dar vida extra a Corea del Sur antes de que lo hiciese de modo efímero el tanto de Son Heung-min-, México ya miraba de reojo a la siguiente ronda y tramitaba el adiós de los coreanos.