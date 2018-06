Alemania, fuera del Mundial La vigente campeona cae por 0-2 ante Corea y queda fuera del campeonato en la fase de grupos por primera vez desde 1938 AXEL GUERRA Miércoles, 27 junio 2018, 19:03

¡Alemania fuera del Mundial en la fase de grupos! La infalible Manschafft, que no hincaba la rodilla tan pronto desde 1938, ha caído tras perder por 0-2 ante Corea del Sur, lo que constituye una de las mayores sorpresas en las historia de los mundiales. Y más, teniendo en cuenta que es la vigente campeona y que venía de ganar la Copa de Confederaciones el año pasado con un equipo B. Pero los hombres de Löw entraron en barrena en los últimos meses antes del campeonato en Rusia y no han logrado levantarse. El empate ante los coreanos ha sido la continuación de su derrota ante México en la jornada inicial y a la milagrosa victoria contra Suecia.

Y es que los teutones no dispararon a puerta hasta el minuto 38 con una doble ocasión de Werner y Hummels. Antes, en el '18, un error de Neuer casi le da el tanto a los coreanos. La segunda parte fue un quiero y no puedo de los alemanes ante un rival que tras perdonar en varias ocasiones, sentenció en el descuento con dos tantos. El desastre se ha consumado. Alemania no siempre gana. Hasta Lineker ha cambiado su famoso aforismo. Uno de los mayores de la historia de los mundiales.