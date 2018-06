México noquea a la campeona

Los años han deteriorado el carburador de la 'Mannschaft'. La campeona, contagiada de ese mal que parece atacar a los últimos defensores del título, se estrelló contra un México que ofreció los mejores minutos de fútbol que ha visto el recién despertado Mundial. En un cambio de papeles, los aztecas fueron quienes hilvanaron el fútbol mareando a los alemanes, que solo en la última fase del partido, cuando se vieron en verdadero peligro y México se echó por inercia atrás, pudieron optar al empate. Pero el blindado Mario Gómez y sus compañeros dispararon fuera o se estrellaron contra Ochoa y Rafa Márquez, que salió en los últimos minutos para colaborar en la contención y convertirse de paso en el cuarto futbolista de la historia en disputar cinco Mundiales.

Quizá sea haber perdido un eje como Shweinsteiger, tal vez la falta de kilómetros o puede que exceso de exigencia. O nada de eso. Quién sabe si solo fue una pequeña falla y los alemanes recuperarán su fútbol tras el aviso de la 'Tri' para defender con éxito su título. Pero este domingo no era el día. Le tocaba sentirse importante al 'Chucky' Lozano, verdugo de la campeona en su debut y a estas alturas héroe nacional en México. Suyo fue el tanto que a los 35 minutos sentenció a los germanos, quebrando a Hummels y batiendo por el flanco al gigante Neuer tras una gran jugada del Chicharito y de toda la 'Tri', capaz de trenzar mucho más juego que una Alemania de la que se esperaba más.

0 Alemania Manuel Neuer (cap) - Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Marvin Plattenhardt (Mario Gómez 79) - Thomas Müller, Sami Khedira (Marco Reus 60), Mesut Özil, Toni Kroos, Julian Draxler - Timo Werner (Julian Brandt 86). Entrenador: Joachim Löw. 1 México Guillermo Ochoa - Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Jesús Gallardo - Miguel Layún, Héctor Herrera, Carlos Vela (Edson Álvarez 58), Andrés Guardado (cap; Rafael Márquez 74), Hirving Lozano (Raúl Jiménez 66) - Javier Hernández. Entrenador: Juan Carlos Osorio. Goles : Lozano (35) ÁRBITRO : Alireza Faghani (IRI). Amonestó a Moreno (40), Müller (83), Hummels (84) y Herrera (90) Incidencias : Estadio Luzhniki (Moscú). 78.011 espectadores

Chicharito ya había avisado. México iba a Rusia a intentar ganar el Mundial. Sus palabras causaron estupor, como lo hacen ahora, pero de momento ya han dejado claras sus intenciones: atacar, atacar y atacar. Hace solo un año Alemania les arrolló en la semifinal de la Copa Confederaciones casi con un equipo B y ahora la lección de fútbol fue azteca ante los primeras espadas de la 'Mannschaft'. Tal vez por eso le faltó frescura a Alemania. Sólida en la contención, no tuvo el mando del partido mientras México hacía lo suyo. Juan Carlos Osorio no hace concesiones ni prisioneros, y tras echar mano una vez más de las rotaciones –sentó a Corona para colocar por la derecha a Layún y sustituyó a la hora a Carlos Vela– apostó por el juego de ataque ante una Alemania lenta en la reacción. Lo suficiente para que cada contra llevara peligro al área de Neuer, aunque el planteamiento americano no fuera en absoluto el contraataque.

Lozano, Werner y Chicharito ya hicieron calentar los guantes a los dos porteros en un interesante arranque, pero el ganador a los puntos vestía de verde. Kross y Khedira se veían demasiadas veces superados por el centro del campo mexicano, con un omnipresente Guardado y sus atacantes moviéndose muy bien entre líneas.

Lozano, héroe nacional

Y así fue como tras tantearse y avisarse durante media hora comenzó un breve pero intenso intercambio de golpes que terminó con un ganador claro. Como aperitivo, Layún estuvo a punto de rematar una gran asistencia de Carlos Vela, excepcional en el trabajo defensivo y ofensivo. Y de pronto, el fútbol se volvió extremadamente sencillo. Robo en la zona de tres cuartos mexicana, pase al círculo del centro del campo, cesión a Chicharito, que cabalgaba por el centro hasta la frontal del área para encontrar a Hirving 'Chucky' Lozano, que recibió en el área, quebró con la izquierda y batió a Neuer con la derecha mientras Kross trataba de llegar al corte.

El orgullo del campeón quedó herido. Tanto como para lanzarse en tromba al ataque, pareciendo por fin aquel equipo rápido de ideas que causa sensación desde hace años. Tanto que Gallardo se vio obligado a parar en falta a Kimmich en una jugada que terminó con Kross disparando al larguero en medio de la buena estirada de Ochoa. Fue el intento de reacción y la mejor ocasión que tuvieron los teutones para empatar, porque el efecto rebote se desvaneció pronto.

Por detrás en el marcador, Alemania salió más ambiciosa en el segundo tiempo, avisando con un disparo de Plattenhardt que blocó Ochoa y empujando poco a poco a los mexicanos hacia su campo. Tal vez no fuera voluntario, pero no quería morir de éxito. Kimmich lo intentó antes de que Osorio diera frescura a su ataque con la entrada de Álvarez y de que Low se la jugara sacando al campo a Reus y Mario Gómez para iniciar un asedio que la 'Tri' defendió bien, encomendándose a contras de Chicharito y sabiendo sufrir en los últimos minutos. Se tomó así la revancha de hace un año, cuando unos jovencitos alemanes le arrebataron un sueño: el de ganar la Confederaciones.