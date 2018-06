El VAR deja en evidencia a Neymar y anula por primera vez un penalti señalado por el árbitro Neymar en la jugada del penalti anulado por el VAR. / AFP El colegiado Kuipers se desdijo tras pitar una pena máxima inexistente sobre la estrella brasileña en contra de Costa Rica GABRIEL CUESTA Viernes, 22 junio 2018, 17:08

El VAR ha vuelto a ser protagonista un partido más en este Mundial de Rusia. En esta ocasión en el Brasil-Costa Rica. Y lo hace firmando un nuevo capítulo con una acción nunca antes vista en sus intervenciones: anular un penalti -en este caso sobre Neymar- que ya había sido señalado por el árbitro.

Era el minuto 78 de partido y Brasil se volcaba para buscar el gol de la victoria ante Costa Rica. La pelota en pleno contragolpe llega a Neymar dentro del área contraria. Amaga a su rival hacia fuera para después irse hacia dentro y buscar el disparo. Entonces el defensa Duarte pierde el equilibrio al intentar taparle y parece querer agarrar a la estrella brasileña. Pero no llega hacerlo, aunque Neymar levanta los brazos y lanza un grito de protesta antes de dejarse caer al suelo de espaldas.

Björn Kuipers decidió señalar el punto de penalti ante las airadas quejas de la selección de Costa Rica. Y para asegurarse que tomaba la decisión correcta recurrió al VAR. Corrió hacia la banda y se dispuso a ver la repetición de la jugada. Y entonces se dio cuenta que había caído en la treta del brasileño y no dudó en anular el lanzamiento desde los once metros. Costa Rica pedía la amarilla para la estrella del PSG, pero Kuipers no se la mostró. Hubiese sido una pena máxima determinante con el partido empatado a cero, aunque Brasil finalmente consiguiera ganar con los goles de Coutinho en el 91' y el propio Neymar en el 97'. Y es que ya no es tan fácil engañar al árbitro con los ojos del videoarbitraje en la nuca. A Neymar esta vez es al que le ha tocado quedar en evidencia.