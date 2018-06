Cesc resta mérito a las actuaciones de Cristiano en el Mundial Cesc, durante un partido con el Chelsea. / EPA El jugador del Chelsea escribió en una columna de la BBC que los goles de Cristiano fueron «de penalti, de falta y tras un error de De Gea» COLPISA Madrid Sábado, 23 junio 2018, 18:39

Después de haberlo hecho en el campo, muchos exinternacionales están viviendo este Mundial colaborando en los medios de comunicación. Algunos como Casillas e Ibrahimovic, lo hacen desde Rusia, mientras que otros prefieren vivirlo desde la distancia, como Cesc Fabregas.

Precisamente el catalán, que colabora con la BBC, fue noticia este sábado por una explosiva columna, en la que analizó varios elementos de este Mundial, ensalzando el papel de su amigo Leo Messi, muy criticado en Argentina tras los dos primeros encuentros, y en la que fue duro con Cristiano Ronaldo.

El análisis de Cesc sobre el luso comenzó en su posicionamiento sobre el campo. «Ha empezado muy fuerte, cambiando su forma de jugar, quedándose más en el centro y no corriendo tanto como antes» afirmó el catalán. Sin embargo, después de estas primeras frases, Fabregas se mostró muy sorprendido por los numerosos elogios que está recibiendo el luso. «Está jugando bien, sin duda, pero si ves sus goles, uno ha sido de penalti, otro de falta, y otro de un balón que debía de haber parado De Gea. Puedes darle crédito, pero ha marcado así« sentenció.

Por otro lado, el jugador del Chelsea quiso defender a su excompañero y amigo Leo Messi, fruto de muchas críticas tras los dos primeros partidos de Argentina. «Croacia e Islandia no le marcaron al hombre, pero le cerraron muy bien los espacios. Leo no podía tocar el balón y se frustró, a mi también me habría pasado« reconoció. Además, se sumó a la teoría que afirma que Messi necesita mejores jugadores a su lado en Argentina. »No puede hacerlo todo él solo. Necesita que alguien le lleve el balón a tres cuartos de campo. Ahí es definitivo« concluyó.