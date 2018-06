Argentina, ese mar de dudas ¿Se atreverá Sampaoli, por fin, a poner juntos a Dybala y Messi? ¿Quién será la referencia arriba? ¿Seguirá Agüero? ¿Saldrá Higuaín? ¿Optará por Pavón? JULEN GUERRERO Martes, 26 junio 2018, 00:38

Hoy finalizan los grupos C y D, con Francia y Croacia y clasificadas. Solo Perú está eliminada de las ocho selecciones de ambos grupos, por lo que en todos los partidos tenemos algo en juego. Argentina, nuevamente, vivirá su drama particular.

Francia tiene que puntuar para asegurar el primer puesto frente a Dinamarca, que necesita un empate para asegurar su pase e incluso podría pasar como primera. Pese a ello es posible que Deschamps dé descanso a parte de su centro del campo titular, que hasta ahora lo ha jugado todo. Kante, Pogba o ambos, es posible que no jueguen de inicio.

Los daneses no pueden reservar nada. Tendrán que seguir confiando y dar el máximo protagonismo posible a Eriksen. Si el jugador del Tottenham entra en juego tendrá opciones en ataque. Sin él, es un equipo romo y previsible. Australia apurará sus opciones de pasar buscando los tres puntos frente a Perú y esperando el tropiezo de los nórdicos.

El partido del día será el Argentina-Nigeria. Los africanos permitieron llegar con vida a este partido al equipo de Sampaoli y se jugarán entre ellos e Islandia el pase. A Argentina solo le vale ganar y a los nigerianos les puede servir el empate, a la espera de lo que suceda en el Islandia-Croacia.

En Argentina ha pasado de todo estos últimos días. Desde un presunto motín contra Sampaoli, con los jugadores en modo autogestión hasta un desmentido del presidente de la AFA, Tapia, que instó a los informadores de su país a «que demuestren que son argentinos y no publiquen mentiras». Lo que es evidente es que la albiceleste sigue sin guion, la afición está dividida y así es muy difícil seguir avanzando en un Mundial. Todas las dudas que ofreció en la fase de clasificación se han multiplicado en Rusia. Tal como se suceden las cosas, posiblemente cualquier once inicial que salga hoy no tendrá nada que ver con los anteriores.

¿Se atreverá Sampaoli, por fin, a poner juntos a Dybala y Messi? ¿Quién será la referencia arriba? ¿Seguirá Agüero? ¿Saldrá Higuaín? ¿Optará por Pavón? ¿No tiene sitio Banega en una selección cuya zona de creación es nula y así es muy difícil que Messi reciba algún balón en condiciones cerca el área y no tenga que bajar a su propio campo para iniciar la jugada? ¿Seguirá Caballero en la portería después de su error frente a Croacia? Dudas y más dudas cuando se necesita todo lo contrario.

Solo Nigeria depende de sí mismo y le puede atenazar la presión. Medir demasiado los tiempos le puede llevar al error. El empate le serviría dependiendo de lo que vaya haciendo Islandia frente a Croacia. Así que lo mejor es buscar la victoria y no dar opciones al resto. Su fuerte es la velocidad y, teniendo en cuenta que a Argentina únicamente le vale la victoria, seguro que tiene sus opciones. Hoy es el día para que aparezcan Moses, Obi Mikel, Ndidi, Musa, Iheanacho... para que muestren los galones ganados en Ligas europeas.

Salvo catástrofe, Croacia tiene asegurado el primer puesto. Es normal que Dalic aproveche para dar descanso a sus estrellas. No creo que Rakitic y Modric vuelvan a jugar los noventa minutos y que sea Kovacic quien tenga mayor protagonismo. La necesidad de ganar de Islandia y su fortaleza nos dejan servido un partido abierto y atractivo.