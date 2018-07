Llegan los cuartos de final del Mundial: lo que quiera Neymar Neymar celebra el gol que marcó a México en octavos de final. / Afp El brasileño oposita a gobernante del fútbol en ausencia de Messi y Cristiano con un poderoso Brasil en el lado criminal del cuadro con Francia, Uruguay y Bélgica. En la parte amable se lo jugarán Croacia e Inglaterra PEDRO M. CAMPOS DUBÓN Jueves, 5 julio 2018, 00:28

El fútbol propone y Neymar dispone. El Mundial de Rusia le ha señalado. Ausentes los patriarcas Messi y Cristiano, el brasileño tiene en sus pies convertirse en 'O Rei Neymar' e iniciar su época. Ha arribado un momento trascendental de este deporte. Esta fase final podría no solo encontrar al sucesor de Alemania. El cetro individual está en disputa. Y el delantero del PSG tiene a su favor una calidad descollante y un equipo poderoso. Brasil se ha olvidado de juegos malabares y ha formado un bloque enérgico aderezado de caviar. Es el gran candidato para alzar el trofeo el domingo 15. Pero el camino presenta espinas. Los sudamericanos se han adentrado en el lado intrincado del cuadro. Bélgica es su opositor en cuartos de final mientras la otra eliminatoria encuentra un fratricida Francia-Uruguay. En el lado amable Croacia e Inglaterra apuntan a finalistas.

Brasil es favorita por historia, juego y resultados. Despunta Neymar, pero para muchos Coutinho está siendo el jugador más completo del Mundial. Y William se está luciendo. Y la defensa es un bloque de hormigón armado (con la única grieta de Fagner en el lateral derecho). Y Tite tiene a Casemiro, piedra angular del equipo. Pero mañana no lo disfrutará ante Bélgica. Se pierde el choque por tarjetas. Fernandinho será el recambio, pero no es lo mismo. Cuando se habla de Brasil se desliza siempre la fantasía y alegría, que la hay, aunque las otras variables se alzan majestuosas. Lleva un gol encajado en cuatro partidos, desde hace 337 minutos Alisson no se agacha a por un balón dentro de la portería, es el conjunto que más balones ha recuperado (183) y solo ha permitido cuatro tiros a su portería. Ni las sobreactuaciones de Neymar camuflan una singularidad letal.

Tite, además, recupera a Marcelo y a Douglas Costa. Los necesita porque se ha topado con Bélgica, la gran esperanza roja. Roberto Martínez se ganó enemigos dejando en casa al tatuadísimo Nainggolan, pero si te paseas por las calles de Amberes ves a muchos con la boca tapada. Más cuando la clasificación para cuartos llegó ante la aseada Japón con un gol de Chadli, al que nadie esperaba y que el español convocó pese a jugar solo seis partidos este año lastrado por las lesiones. Bélgica es la selección más goleadora del torneo, con la santísima trinidad De Bruyne-Hazard-Lukaku en un altar.

Bélgica presenta un pleno de victorias en el Mundial. Como Croacia y Uruguay. Los sudamericanos protagonizan la otra feroz eliminatoria. Se miden, también mañana, a Francia. Dos campeonas del mundo. El equipo de los bestias contra los galgos galos. Luis Suárez y Cavani contra la selección de Griezmann y el expreso Mbappé. Con solo 19 años está destrozando récords. Presenta mejores datos que Zidane y Platini a su edad. Es el futbolista más joven en marcar con su equipo en un Mundial (lo hizo ante Perú) y es el único jugador menor de 20 años en marcar un doblete (frente a Argentina). Solo lo ha conseguido otro en toda la historia. Se llama Edson Arantes do Nascimento y responde al apodo de Pelé. Casi nada. Cuando se nominan candidatos al trono futbolístico, Mbappé presenta su candidatura. Pero para que las figuras destaquen hay otros que pican piedra. «Kanté tiene 15 pulmones», ha dicho Pogba del jugador del Chelsea, que liderará la posición defensiva ante la voracidad atacante de Uruguay.

Salto es una ciudad uruguaya de 100.000 habitantes. Tiene el ratio de depredadores más alto del mundo. Luis Suárez y Cavani son oriundos de allí. Entre ambos han logrado 89 goles en lo que llevamos de temporada. Pero una inoportuna lesión muscular en el gemelo izquierdo ha plantado al panzer del PSG. Al anciano Tabárez le ha trastocado los planes, pero ya se sacará otra lección de la cabeza para frenar a Francia. Si no llega Cavani todo apunta a que será Stuani el sustituto, con Maxi Gómez como recambio. Si en la vanguardia están sobrados, en la retaguardia se lucen. Tener a Godín y a Giménez es como proteger tu casa con los SEAL que mataron a Bin Laden.

Croacia e Inglaterra

Son las dos eliminatorias más palpitantes. Pero de aquí saldrá un finalista. El rival llegará desde la otra parte del cuadro. El más dulce, el que había plantado la alfombra para que la atravesara España. Qué desperdicio. Serán Croacia e Inglaterra las opciones más reales. Modric y sus amigos llegan invictos y con agradables sensaciones. Además, ha encontrado un diamante en Ante Rebic. Abrió la goleada ante Argentina y ha forzado dos penaltis. El delantero reconvertido en extremo es el tercer jugador más veloz del Mundial. Complementa de dulce con Modric y Rakitic, el alma y el corazón de los croatas. Libra por libra son mejores que Rusia, pero también lo era España y todos sabemos el final. Necesitará un ejercicio de paciencia.

Porque los anfitriones son un martillo pilón. Pesados no, pesadísimos. Llevan 480 kilómetros recorridos (146 de ellos ante España), por los 463 de Dinamarca o los 441 de Croacia. Cherchesov se ampara en su bloque, en que el gigante Dzyuba cace algún balón y en su público. Suficientes argumentos para intentar la machada. La potencia física de ambos conjuntos será importante porque los partidos cada vez son más largos y pasan cosas. 19 de los 59 goles conseguidos en tiempo añadido en la historia de los Mundiales han ocurrido en Rusia.

Y el otro favorito es Inglaterra, campeona del mundo en 1966. Ha roto una de las mallas que le atrapaba. Había perdido las seis tantas de penaltis protagonizadas en Mundiales y Eurocopas y se ha metido en cuartos de final 12 años después. Además, tiene a Harry Kane. Quizá el delantero centro más en forma. Lleva seis goles (los mismos que le dieron el pichichi a Lineker en México 86) y un dato curioso. Si lleva el brazalete de capitán, siempre marca. Le ha pasado en las ocho ocasiones que ha liderado a su selección. Se trata de un equipo muy joven (con una media de edad de 25 años) y con glotonería de éxitos. Pero se las verá con Suecia, un equipo incómodo. Liberados del showman Ibrahimovic, Jan Andersson ha formado un conjunto rocoso, con la particularidad de que ninguno de los convocados disputa la Allsvenshan, la Liga sueca. Luce como equipo y sobresale Forsberg. El jugador del Leipzig, goleador ante Suiza, logró el año pasado el récord de asistencias, con 22, entre todos de los jugadores de las grandes ligas.