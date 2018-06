África fracasa de nuevo Khadim N'Diaye y Diafra Sakho se lamentan tras la eliminación. / Afp Los cinco representantes del contintente negro caen en la primera fase. A la espera de lo que haga Túnez ante Panamá esta noche, solo han obtenido dos victorias en catorce partidos JON GARAY Jueves, 28 junio 2018, 18:45

La eterna aspiración de las selecciones africanas de hacer algo grande en un Mundial tendrá que seguir esperando. Con Egipto, Marruecos, Nigeria y Túnez ya eliminados, la última esperanza recaía en la atrevida Senegal. Los hombres dirigidos por Aliou Cissé, uno de los héroes que derrotaron a Francia en la jornada inaugural del Mundial de 2002 y que alcanzó los cuartos de final en aquella edición, afrontaba como primera del grupo H la última jornada. El empate con Colombia y el resultado del encuentro entre Japón y una Polonia sin opciones también les favorecía gracias al gol de los europeos. Sin embargo, el tanto del barcelonista Yerry Mina en el minuto 74 y el mayor número de tarjetas amarillas visto por los africanos respecto a los nipones acabaron con el sueño africano, un sueño que se ha tornado en pesadilla.

No era esta la edición del campeonato mundial al que acudían con mayores esperanzas los conjuntos del continente negro. Nada que ver con la Nigeria de 1998, la que derrotó a la España de Clemente, o con algunas de las selecciones reunidas por Camerún o Costa de Marfil en ediciones más recientes. No se trataba de aspirar a la Copa del Mundo, terreno acotado para los gigantes del fútbol mundial, pero sí al menos de avanzar rondas y de medirse a esos tótems con opciones. Pero no ha sido así. Ni mucho menos. Entre sus cinco representantes solo han conseguido solo dos victorias en catorce partidos a la espera de lo que haga esta noche Túnez ante Panamá.

La que peor papel ha desempeñado -al margen del mencionado conjunto norteafricano, que acumula dos derrotas con siete goles encajados- ha sido Egipto. Bajo las órdenes del experimentado Héctor Cúper y con Salah como gran referente, se han marchado de la competición con un sonoro 'cero' en su casillero de puntos con seis goles en contra y solo dos a favor. Marruecos presenta también unos números muy negativos (dos derrotas y un empate), pero su imagen ha sido muy diferente. Sus partidos ante España y Portugal así lo atestiguan, así como el disputado ante Irán, ante la que cayeron por un gol en propia puerta.

Nigeria y Senegal tuvieron opciones de clasificación hasta los últimos minutos de la última jornada. Los primeros cayeron in extremis ante Argentina mientras que los senegaleses han caído en beneficio de Japón por el fair play de los orientales. El sueño africano tendrá que seguir esperando otros cuatros años.