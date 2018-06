La afición pide a Kepa, Iago Aspas y Koke ante Rusia Koke, Kepa e Iago Aspas, en un entrenamiento. / Efe Fernando Hierro es el gran señalado y la falta de solidez defensiva, el mayor lastre de la selección COLPISA Madrid Miércoles, 27 junio 2018, 11:07

La afición española tiene claro lo que debería hacer Fernando Hierro en el partido de octavos de final ante Rusia. Así lo demuestra la encuesta realizada por este diario y que confirma que el paso de La Roja por esta cita mundialista es, de momento, decepcionante. El más señalado es Fernando Hierro, que llegó al cargo de forma extraña y a última hora como recambio de Julen Lopetegui tras su fichaje por el Real Madrid. Los aficionados que han participado en la megaencuesta creen que el seleccionador se equivocó en el once que alineó ante Marruecos en la última jornada de la fase de grupos. Un 75% no está de acuerdo con Hierro, mientras que sólo uno de cada cuatro apoya el equipo que sacó el seleccionador. Y si no acertó en los once, tampoco lo hizo en la gestión del partido y de los cambios, como atestiguan un 73% de los encuestados, que cree que la gestión desde el banquillo no fue la adecuada.

Pero no sólo el técnico es el señalado. Los otros gran perjudicados son David de Gea, David Silva y Andrés Iniesta. El 64% de los encuestados creen que Kepa debería ser el portero titular ante los anfitriones en el duelo de octavos, mientras que el 23% apostaría por Pepe Reina. Sólo un 13% mantiene la confianza en el portero del Manchester United, que era el dueño de la portería desde la llegada de Julen Lopetegui al banquillo de la selección. Menos unanimidad hay cuando se habla de Silva e Iniesta, ya que el 32% de los encuestados sentaría a los dos ante Rusia, mientras que el mismo porcentaje los mantendría en el once. Curiosamente, otro 32% sentaría sólo al jugador del Manchester City.

Pero para sentar a algún jugador hay que dar paso a otros y ahí, la afición lo tiene claro. Iago Aspas y Koke son los elegidos para intentar conseguir el pase a cuartos. El delantero del Celta recibe el apoyo del 27% de los encuestados, mientras que el centrocampista del Atlético el 22%. Pero hay más jugadores por los que la afición apostaría ante Rusia. Marco Asensio, con el 18% de los votos, es el tercero, mientras que Saúl, con el 13%, es el cuarto. La presencia de Iago Aspas en el once titular ante Rusia provocaría un cambio de sistema para jugar con dos delanteros, algo que apoya el 70% de los encuestados.

Lo peor, la falta de solidez defensiva

Cuando se le pregunta a los aficionados sobre qué creen que está fallando en España en estos primeros tres partidos, la respuesta es unánime. Casi el 60% considera que lo peor de España ha sido la falta de solidez defensiva, mientras que el 15% apunta a la actitud de los jugadores como lo peor de La Roja. La portería (13%), las pocas ocasiones creadas por el equipo español (7%) y la tardanza en hacer los cambios (6%) son los otros problemas que parece arrastrar España en este Mundial.

Por último, la gente suspende a España en el partido ante Marruecos. El 67% cree que la selección no pasó del 5, mientras que sólo el 29% aprobaría a los de Fernando Hierro. Más igualdad hay a la hora de calificar cómo ha sido la primera fase de España, ya que el 47% suspende a España, otro 47% le da un aprobado, un 5% les daría un bien y un 1% un notable.

Más allá de la opinión de los aficionados, lo que parece claro es que España debe mejorar si quiere seguir con vida en el Mundial de Rusia y si quiere conseguir esa segunda estrella en la camiseta. El siguiente reto es ganar a Rusia.