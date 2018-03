Moción de confianza para el Santa Teresa Chica disputa un balón ante el Fundación Albacete. :: pakopí El conjunto pacense se juega parte de sus posibilidades de permanencia en el choque de hoy ante el Sevilla en El Vivero MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 18 marzo 2018, 20:08

El Santa Teresa está inmerso en una moción de confianza para su preeminencia como miembro de pleno derecho de la Liga Iberdrola. El conjunto pacense posee el respaldo de su afición, el compromiso de la plantilla y la inquebrantable fe de su entrenador, aunque todo ello solo suma una mayoría simple insuficiente. Falta que el acierto de cara a la portería rival, los marcadores de la oposición y la suerte decidan pactar con las extremeñas para salir airosas de esta crisis que amenaza con poner fin a su legislatura en la élite del fútbol femenino.

El técnico de las pacenses, Juan Carlos Antúnez, dejó claro el viernes en su comparecencia previa al partido (El Vivero, a las 12.00 horas) que irá a la batalla por la salvación apostando por su vieja guardia, el núcleo duro de la época dorada del club, como Estefa, María Neira, Mireya, Marta Parralejo o Chica. «Soy una persona consecuente con quien me ha traído hasta aquí».

Respecto a la decisión de retrasar la posición de la centrocampista cacereña en el partido ante el Betis, Antúnez fue tajante. «Que Chica no hubiera disputado ese partido no le daría sentido a que yo esté como entrenador. Le busqué una posición; habría jugado incluso de portera. Ella tenía que estar».

El técnico del Santa Teresa modificó su esquema para el choque en el Benito Villamarín pasando del 4-2-3-1 habitual a un 4-4-2 buscando más movilidad, y eso dejaba sin su demarcación habitual a Chica, que pasó al centro de la zaga cubriendo la baja por sanción de Marina Agoües.

Hay jugadoras que son la prolongación del banquillo en el césped y la presencia de futbolistas como Estefa, pese a que su rendimiento ha decaído en los últimos compromisos, es innegociable. «Este equipo en situaciones límite siempre responde. Confío mucho en determinadas jugadoras que llevan mucho tiempo conmigo. Quizás haya momentos en los que no aparecen pero cuando hace falta sí lo hacen».

Ante el Sevilla, el Santa Teresa se juega una de sus primeras bazas para mantener intactas sus opciones para lograr la permanencia. Un tropiezo más, y ante uno de los equipos a los que conviene meter en el lío del descenso, sería casi definitivo. Ganar los cuatro partidos en su feudo es un imperativo categórico a estas alturas.

En la primera vuelta, las hispalenses fueron un rival propicio para las pacenses, inaugurando su casillero de victorias y consiguiendo marcar más de un gol, algo que no se ha vuelto a producir en toda la temporada. La puntería es la gran asignatura pendiente del Santa Teresa, una rémora agudizada con la ausencia de So'fía, que vuelve a quedarse fuera de la lista al no tener aún el alta para competir. Antúnez anticipó que para la semana que viene ya estará disponible. Tampoco entra en la convocatoria la japonesa Tomi por lesión.

Esperando a Yamila

El técnico pacense medita realizar pocas modificaciones en el once, especialmente en lo que se refiere al ataque, tras no convencerle la aportación de los relevos en el duelo ante el Betis. «Me vine disgustado, porque entraron el otro día tres jugadoras y no me lo pusieron difícil con lo que hicieron, y eso me molesta más». Sus palabras hacían referencia a Carla, Paula León, del filial, pero especialmente a Yamila que, tras llevar tres meses en el club, sigue sin aportar lo que se espera de ella. «Entrena bien pero cuando sale al campo no tiene capacidad para hacerme dudar sobre quitar a Mariana».

Mireya acompañará a la delantera mexicana, que se ha asentado en la punta de lanza. La futbolista de Isla Cristina, que aún no se ha estrenado como goleadora en la Liga Iberdrola, se enfrenta a su exequipo. Y no se le da mal el conjunto hispalense, al que fue capaz de marcarle un doblete en la temporada 2013-14, cuando ambos equipos militaban en Segunda División.