Mercado invernal El Madrid desea volver a dominar las áreas Karim Benzema, ante el Al-Jazira. / Reuters Benzema vuelve a dejar dudas pero Zidane y Florentino le avalan, confían en que vuelva a recuperar el gol y descartan la llegada de Icardi por lo que el club sólo tiene previsto firmar en enero para reforzar la portería RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 15 diciembre 2017, 08:33

«No quiero que venga un delantero ahora. Karim ha estado muy bien y los de arriba han creado ocasiones y estoy decepcionado porque el balón no ha querido entrar», zanjó en público Zinedine Zidane tras el agónico triunfo frente Al Jazira en el Mundial de Clubes. El francés defendió a Karim Benzema, al que suplió con 1-1 después de que no marcase ante el equipo anfitrión, unas veces por los palos y otras por su mala puntería en situaciones claras de gol ante el nervioso meta Ali Khaseif). Es la énesima vez que sale a dar la cara por su compatriota, cuestionado por no ser un depredador en el área, en público (es recordado su enfrentamiento con Gary Lineker) pero también lo viene haciendo en privado. En las últimas semanas, y pese a que Florentino Pérez ha sido todos estos años un defensor a ultranza de Benzema, José Ángel Sánchez, el director general de la entidad, había planteado -tras escuchar a distintos técnicos y empleados del área de fútbol del club- a 'Zizou' las opciones de fichar un punta en el mercado de invierno. No es una tarea sencilla, ya que debe tener un nivel muy alto y no haber jugado en la Champions. En esos parámetros entraba Mauro Icardi, ahora en el Inter, pero aunque el argentino había mostrado su voluntad de recalar en la capital española se ha desestimado su fichaje.

Los registros de Benzema de cara a gol son preocupante que Gareth Bale, pese a haber estado lesionado en varias fases de la campaña, tiene mejores números que el delantero francés. El '11' lleva muchos menos minutos esta temporada pero Bale ha participado en el mismo número de goles: 9. En el caso del galés ha anotado cuatro goles (Deportivo, Real Sociedad, Borussia Dortmund y Al Jazira) y ha dado cinco asistencias en tan sólo 755 minutos mientras que el '9' anotó, tras 37 disparos, ante Barcelona, Getafe, Apoel -dos veces- y Málaga además de dar cuatro pases de gol pero casi en el doble (1330) de minutos. «Necesito ser paciente y escuchar a mi cuerpo, necesito estar en el césped porque no estoy al 100%, poco a poco iré cogiendo ritmo. Estoy trabajando duro dentro y fuera del terreno de juego», dijo el británico que pide cautela aunque está soñando con estar a tope en el Clásico del Bernabéu. Benzema tampoco cuenta con el apoyo de la afición, pese a que para Zidane la «BBC es innegociable» desde que llegó al cargo. Sólo algunas lesiones, como la de Gareth Bale a finales de la pasada campaña, le ha impedido usar de inicio a su tridente ofensivo en los grandes partidos.

La suerte que tiene Zidane, que en privado sí añora a Álvaro Morata y en menor medida a Mariano Díaz (ahora triunfando en el Lyon) aunque en ese caso considera que Borja Mayoral puede realizar esa función, es que Cristiano ha vuelto a enchufarse. Volvió a marcar por tercer encuentro consecutivo (Dortmund, Sevilla y Al Jazira) en el primer duelo de este torneo mundialista, en el que ya es el máximo goleador de la historia superando los cinco de Luis Suárez y Leo Messi. Un registro más para animar al goleador histórico del Real Madrid (420), de la selección portuguesa (79), de la Champions (113), de las Eurocopas (9) que expresó en público una idea que ronda por Chamartín: James Rodríguez, Álvaro Morata y Pepe hacían más fuerte al vigente campeón de Europa.

Kepa... y otro en verano

No sentó bien en la caseta, sobre todo porque pareció un mensaje duro contra Jesús Vallejo, Marcos Llorente y Borja Mayoral. Tampoco gustó a Zidane, que finalmente sí ha cedido en la contratación de un portero y no se cierra en banda a la de un central. Florentino Pérez, presente en Abu Dabi, lleva tiempo queriendo sumar otro portero a la plantilla. Uno de nivel, ya que considera que tras las lesiones Keylor Navas no está a la altura de lo que necesita el club. Primero lo intentó con David de Gea, el titular de la selección española y mejor jugador las últimas campañas en un Manchester United que se ha mostrado siempre contrario a dar salida al manchego.

Ahora la situación de Kepa Arrizabalaga, del que lleva mucho tiempo dando informes Luis Llopis (que trabajó con el internacional absoluto en su etapa en Bilbao como ayudante de Caparrós) le ha permitido cerrar un portero joven, nacional de mucho presente y futuro. La complicada renovación del portero con el Athletic favorece al Real Madrid, que sabiendo que el club vasco no negociará y sólo aceptará el pago de la cláusula tiene decidido ejecutarla para evitar que el meta de Ondárroa (que estuvo a punto de firmar por el club blanco en 2013 pero al final dio marcha atrás) pueda vivir unos meses complicados en Bilbao.

En el club blanco se trabaja ya pensando en que el vizcaíno se incorporará en enero para competir con Keylor Navas y Kiko Casilla, que ha dejado muchas dudas en las ocasiones que ha tenido que defender la portería por ausencia del costarricense. Aunque más allá de ahí no se quiere hacer planes, la hoja de ruta del club pasa por dar salida a Keylor aprovechando su participación en el Mundial de Rusia, donde Costa Rica se medirá a Brasil, Suiza y Serbia. Y no se descarta intentar ir a por dos metas con pasado rojiblanco: De Gea, el preferido del presidente, o un Thibaut Courtois reconoce que en público aún no ha renovado con el Chelsea porque se plantea volver a España.