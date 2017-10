Yoni, el goleador de las segundas partes Yoni posa en una de las porterias del Municipal antes de uno de sus entrenamientos de esta semana. :: MAcama El extremo del Moralo es, junto a su compañero Rulo, el pichichi de la Tercera extremeña con seis tantos, y ha marcado en todos los partidos MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL. Jueves, 5 octubre 2017, 09:05

Jonathan Gómez 'Yoni', el extremo habilidoso del Moralo CP, cumple una segunda juventud a sus 35 años en su quinta temporada en el club de Navalmoral. Es el jugador de moda en la Tercera extremeña después de ser junto a su compañero Rulo los máximos realizadores del grupo con seis goles cada uno, con la peculiaridad que solo Yoni ha marcado en las seis jornadas que se llevan disputadas de campeonato

Diocesano, Trujillo, Aceuchal, Valdivia, Amanecer y Montijo. Son los equipos a los que se ha enfrentado el Moralo por ahora esta temporada y a quienes ha marcado el '7' del equipo. Todos ellos han sufrido los latigazos del capitán verde, curiosamente en las segundas partes de cada uno de los partidos. Como extremo puro, rápida llegada por la izquierda, recorte y disparo cruzado. Es su acción preferida. Sólo uno de esos tantos, al Amanecer, lo anotó desde el punto de penalti, el resto puso en práctica su jugada predilecta. Y no sólo le sirve para marcar sino también para provocar faltas o asistencias. De las seis dianas firmadas se queda con la conseguida ante el Trujillo, directa a la escuadra desde la frontal. «Simplemente me gustó como entró».

Yoni demostró carácter firmando por el conjunto de Navalmoral cuando descendió a Preferente con la intención de devolverlo a categoría nacional. Es uno de los más queridos por el aficionado moralo. Su calidad no pasa desapercibida y además transmite garra y entrega. «Aquí me siento muy a gusto, muy querido, disfruto del fútbol; y aquí estaré hasta que el cuerpo me lo permita» señala orgulloso el jugador de Jaraíz, formado de cadete a juvenil en la Escuela Morala de Fútbol para a continuación dar el salto al Extremadura, Mallorca, Logroñés, Bradford City, Plasencia y Ciudad de Plasencia antes de recalar en el Moralo. Su carisma pronto le premió con el brazalete de capitán y ahí sigue.

«Disfruto ayudando al equipo, y si es haciendo goles, mucho mejor, pero lo que importa es el equipo»

Yoni se encuentra en plena forma y huye de tópicos cuando se le dice si puede ser flor de un día el liderato. «Es trabajo e ilusión de todo el equipo. Es cierto que no hemos jugado aún contra los rivales más fuertes y que deben estar arriba, pero ganar nunca es fácil y nosotros llevamos seis victorias seguidas. Cuando lleguen los fuertes ya veremos qué pasa», avisa. Y es que la situación, el calendario teóricamente asequible, lo ha sabido aprovechar el Moralo a la perfección, gracias en buena parte a la dinamita que tiene de medio campo hacia arriba con jugadores rápidos y de mucha calidad. Sólo tres equipos más en toda España, de Primera a Tercera, han logrado ganar en todas las jornadas: FC Barcelona, Atl. Malagueño y SD Logroñés.

La plantilla de Emilio Gil, aunque con los pies en el suelo, aspira en silencio a estar entre los elegidos para pelear hasta el final por una de las cuatro primeras plazas. «Hay seis o siete equipos que se jugarán esas posiciones y por qué no podríamos estar nosotros» se pregunta Yoni, que añade que entre los compañeros, no obstante, no hablan mucho de eso, y sí de preparar bien el siguiente partido para hacerlo con muchas ganas de competir. En ese sentido, el capitán no duda en elogiar a su entrenador, a quien apunta como quien verdaderamente lidera el equipo. «Y nadie mejor que él, porque tiene el sentimiento moralo muy dentro. Fue jugador y eso se nota. Tiene las cosas muy claras y sabe a lo que quiere que juegue el equipo. Es un placer trabajar con Emilio».

Este domingo en Olivenza, Yoni intentará agrandar aún más el récord particular del club marcando por séptima semana consecutiva. «Para mí, haberlo hecho hasta ahora en cada partido es una anécdota, no me obsesiona, disfruto ayudando al equipo, y si es haciendo goles, mucho mejor, pero lo que importa es el equipo», concluye el capitán del Moralo. Quién sabe si en la segunda parte de ese próximo encuentro Yoni volverá a gritar con rabia ¡gol! y el equipo de Navalmoral continúa con la racha.