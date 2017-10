La UPP se vuelve a enganchar al playoff Aarón celebra el 2-0 de la UP Plasencia ante el Aceuchal. :: PALMA El equipo placentino se mete entre los cuatro primeros seis jornadas después tras imponerse al Aceuchal JUAN CARLOS RAMOS Lunes, 16 octubre 2017, 08:21

PLASENCIA. Hacía seis jornadas que la UP Plasencia no transitaba por la zona de playoffs de ascenso. a pesar de que está batiendo los mejores registros de los últimos quince años, no ha sido capaz de recuperar las posiciones de privilegio hasta la novena jornada. Algo posible gracias a su victoria ante el Aceuchal (3-0) y la derrota del Coria en el Príncipe Felipe (1-0).

3 UP PLASENCIA 0 ACEUCHAL UP Plasencia Álex Hernández; Dani Mateos, Pascu, Álex Jiménez, Edet, Durántez, Alberto Núñez (Aarón, min. 60), Cifu, Manu Moreira (Iván Henares, min. 72), Karim (Javi López, min. 85) y Luismi. Aceuchal Sergio; Samuel, Iván, Dani Arrabal, Piru, Cristian, Maya (Javi Ortiz, min. 72), Edu (Carlos, min. 68), Platero, Peñato y Rafa Carvajal (Isidro, min. 63). Goles 1-0: Karim, min. 20. 2-0: Aarón, min. 7. 3-0: Luismi, min. 90. Árbitro Calvo de Mora Chamizo. Mostró tarjetas amarillas a Alberto Núñez, de la UP Plasencia; y a Peñato, Cristian y Piru, del Aceuchal. Incidencias Estadio Municipal, 800 espectadores.

El Aceuchal demostró por qué sus dos únicas victorias han llegado a domicilio. Con hombres de talento en los últimos metros, suyas fueron las primeras ocasiones. En el minuto 5, Carvajal buscó la escuadra; y en el 15, Peñato cabeceó fuera por muy poco.

Más contundente se mostró la UPP, que tradujo en gol su primera aproximación con peligro. Fue tras una contra que condujo Luismi por banda izquierda. Su centro al punto de penalti lo dejó pasar Cifu y, en el segundo palo y desmarcado, Karim empalmó para superar a Sergio por bajo (1-0, m.21).

A partir de ahí el Plasencia sí que empezó a sentirse más cómodo e incluso pudo hacer el segundo antes del descanso. Luismi, tras centro de Dani Mateos, no colocó bien el pie y el disparo se fue alto. Más clara aún fue la ocasión que disfrutó Manu Moreira en el minuto 62. Aarón sacó rápido una falta en la frontal y el salmantino, en el mano a mano, se topó con la figura de Sergio.

Pero para clara, clara, la oportunidad que disfrutó Peñato en el 66. Completamente solo, sin portero y con la portería a 50 centímetros, fue a rematar al único espacio donde Álex Jiménez pudo desbaratar con la pierna el tanto piporro.

Y del 1-1, casi a continuación se pasó al 2-0. Centro de Cifu desde el flanco derecho y Aarón, llegando desde atrás, cabeceó al suelo para encarrilar la victoria placentina con un cuarto de hora por disputarse.

La UPP se quitó el miedo del cuerpo, ya olvidada la ocasión de Peñato, y disfrutó de innumerables contras para golear. La última de ellas fue la que obtuvo premio, tras una jugada de Javi López en línea de fondo y un posterior centro que remató Luismi con la izquierda ya en el minuto 90 (3-0).