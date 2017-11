SEGUNDA B Que viene un 'coco' Esnáider podría ser una de las novedades en el 'once'. :: hoy El Mérida, con dudas tras sus dos últimas derrotas consecutivas, recibe al Écija, sorprendente y merecido líder del grupo F. G. MÉRIDA. Miércoles, 1 noviembre 2017, 11:13

Sucede muy a menudo en la vida de las personas que a un golpe de fortuna le siga inexplicablemente toda una serie de sucesivos golpes de fortuna... del mismo modo que ocurre muy a menudo todo lo contrario: que a una desgracia le siga toda una serie de nuevas desgracias. Y en esas está el actual Mérida, intentando huir de una dinámica para subirse inmediatamente a su opuesta. Porque si perder trae perder... ganar trae ganar. E importa poco que esta mañana enfrente espere la sensación, la revelación, el líder del grupo IV.

«Tenemos que competir para volver a hacer del Romano un fortín», especifica Mehdi Nafti, técnico del conjunto emeritense. «Quiero un equipo de ganadores, volver a ser lo que fuimos con Cartagena, con Badajoz, con Las Palmas Atlético... y también con el Linense», recalca una vez más el entrenador del Mérida. «Repito que el del domingo pasado fue nuestro mejor partido fuera de casa, y también coinciden en ello los jugadores. Perdimos, es verdad, y las críticas por perder son lógicas... pero el contenido fue muy interesante».

La simplicidad sirve como punto de partida (cuando uno se lía, hay que volver a las cosas básicas) y de llegada (marca el objetivo para llegar a lo esencial). Y lo que el Mérida ha sido siempre en el Romano, excepto el día del Lorca, habla de un equipo grupal e intenso. Y quiere el cuerpo técnico precisamente recuperar todo eso, esté quien esté, o salga quien salga. Porque Nafti dejó entrever ayer algunos cambios en el 'once' debido a la saturación de encuentros de esta semana.

«Estos tres partidos en siete días me van a permitir ver a otros jugadores», desliza el entrenador emeritense. «Creo que, tras dos derrotas seguidas, nos viene bien jugar un partido tan pronto, y ante el líder, para volver a ponernos el chip. Pero no vamos a quemar a la gente. No hay mucha diferencia entre mis futbolistas y tenemos en cuenta que hay jugadores que pueden entrar». El 'once' lo tiene Nafti en la cabeza, y tan solo le bailan las dudas de Aguza y Chino. El primero por sus molestias en el pie (no entrenó ayer) y el segundo, por un golpe en el tobillo (no entrenó el lunes). No obstante, ambos han entrado en la convocatoria y, salvo sorpresa, ambos volverán a formar en el eje de la zaga, una vez que regresa Julio de Dios tras cumplir su sanción. «Esnáider y Kiu hicieron buenos minutos el domingo en La Línea. Están llamando a la puerta y eso hay que tenerlo en cuenta».

Elogios al Écija

Sobre el Écija, no existen nada más que palabras buenas en torno al equipo del exfutbolista Juan Carlos Gómez: «Sorprende porque es un equipo que acaba de subir y mantiene el bloque del año pasado... pero a mí me gusta, es un equipo bastante completo», explica Nafti. «Tiene números para estar donde están y encima les sale todo porque tienen mucha confianza: se llevan los balones divididos, han hecho un gol desde muy lejos... Estamos avisados». Sí, solo ha perdido un partido, en El Ejido, y es el segundo mejor equipo a domicilio, después de ganar en Murcia, La Línea o empatar ante el UCAM. Aunque lleguen con importantes bajas en su centro del campo, son un 'coco' del grupo.