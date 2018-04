Tras la tormenta, el fútbol

PLASENCIA / NAVALMORAL. Y después de la tormenta, llegó el fútbol. UP Plasencia y Moralo se ven las caras en un día de fiesta y en un partido que no solo pone el tercer puesto, sino que calibra las opciones de título de uno y otro a cuatro jornadas para el final de liga (Estadio Municipal, 12:00 horas).

Como telón de fondo seguirá muy presente el caso Durántez. El jugador de la UPP ha sido protagonista esta semana por el vídeo filtrado y lo volverá a ser este domingo. No solo se quedará fuera del once titular, sino que incluso podría no entrar en la convocatoria. El staff técnico cree que no se encuentra en el mejor estado anímico para afrontar un choque de esta envergadura y tampoco quiere que se desarrolle por cauces que no sean meramente deportivos.

La plantilla afrontará el partido con la intención de sumar la séptima victoria seguida y con el ánimo de dedicársela a Durántez. «El equipo está muy motivado y muy solidarizado con el compañero. Para nosotros supone una motivación extra, porque sabemos que no lo ha pasado bien», señalaba Pastelero.

Con la baja de David Durántez, el encargado de hacer pareja con Pedro Gilarte en el centro del campo será Aarón Fernández. Su puesto en la dupla de ataque junto a Luismi lo ocupará Karim, que no jugó el pasado domingo por molestias musculares.

En el Moralo parece estar olvidado el doloroso e inesperado tropiezo del pasado domingo. No es para menos teniendo enfrente lo que tiene hoy, «un partido de los que gusta jugar por todo lo que le rodea», señala su entrenador Emilio Gil. El equipo de Navalmoral, el mejor visitante, llega a casa del Plasencia, el mejor local junto al Don Benito. La horquilla de cuatro puntos en el que están los cuatro primeros clasificados dimensiona aún más un choque especial. «Para mí la UPP es quien más en forma está del grupo. Debemos estar muy concentrados para contrarrestar su potencial», asegura el preparador verde, añadiendo que «cada jugador debe tener claro en todo momento cómo moverse sobre el campo y actuar». El vestuario está unido y con confianza para intentar seguir acercándose al objetivo de la promoción, independientemente del puesto final. «Somos un buen equipo, lo hemos demostrado, pero hay que rematar el trabajo», dice su técnico. La plantilla se ha mantenido al margen de la polémica con Durántez porque «lo importante estará en el campo y en la grada; debe ser una fiesta para las dos aficiones, que vuelven a disfrutar después de años sin hacerlo», apunta Emilio Gil.