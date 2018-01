Trabajado triunfo para seguir arriba Gonzalo y Diop celebran el gol de la victoria. :: e. d. El Don Benito se impuso por la mínima a un correoso Olivenza, con un solitario gol de su capitán Gonzalo ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Lunes, 8 enero 2018, 08:03

El Don Benito no cambia la marcha y mantiene el pulso con Cacereño, Coria y Moralo, a este último le acecha incluso más de cerca tras su derrota de ayer. Los de Juan García no fallaron en el inicio de la segunda vuelta y se impusieron a un Olivenza muy correoso, que no puso nada fácil la victoria de los locales. De hecho, fue un partido de alta tensión sobre el césped en el que hubo más de un conato de tangana entre ambos equipos, pero pese a ello, se disfrutó de un buen partido en el Vicente Sanz, sobre todo en la segunda mitad.

1 DON BENITO 0 OLIVENZA Don Benito Sebas Gil; Trinidad, Pozo, Gonzalo, R. Durán, D. López (Calatrava, min. 65), Curro (Macarro, min. 82), Diop, Abraham Pozo, Adri (Garretas, min. 82) y Amorín. Olivenza Ciga, Capa (Fran, min. 79), Peca, Carlos Arias, Hormigo, Folleco, Juanjo, Jony (Chicote, min. 70), Álex Alvero, Cabanillas y Víctor Aguinaco (Jaime, min. 66). Gol 1-0: Gonzalo, min. 75. Árbitro Brito Regadera. Amonestó a los locales Sebas Gil y Ricardo Durán, al que expulsó en el 87 por doble amarilla, y a los visitantes Peca, Iván Cabanillas y Jony Incidencias Unos 700 espectadores en el Vicente Sanz. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del socio Félix Gómez.

En la primera, apenas se contabilizaron ocasiones, y sólo Pozo intimidó la meta de Ciga con un remate en un saque de esquina botado por Abraham Pozo. Corría el minuto 10, y poco después iba a comenzar la polémica por un posible penalti de Peca sobre David Amorín. El jugador oliventino salió malparado de la jugada y tuvo que ser atendido en la banda.

Pero el partido se decidió en la segunda, con un Don Benito que dominaba y movía el balón, pero que no lograba perforar la defensa rival. Llegaba la hora de ponerse el mono de trabajo, con Adri, Abraham Pozo y Diop como hombres más inspirados. Así, en el 52, llegó la primera de Pozo que disparó al palo, y poco después Amorín estuvo a punto de cazar un centro raso al área que atajó finalmente Ciga, que taponó poco después otro intento de Abraham Pozo.

Ante esa situación, ambos equipos movieron ficha. Juan García, al ataque, con la entrada de Calatrava, y Félix Rivera, para aguantar el chaparrón, con Jaime. fue el rojiblanco el que encontró recompensa diez minutos después de mover el banquillo. En el 75, Gonzalo remató a gol un córner botado por Abraham Pozo (1-0). Se repetía así la historia del partido de la primera vuelta, cuando un gol del capitán rojiblanco daba la victoria al Don Benito.

Sin embargo, el gol en contra espoleó al Olivenza que agotó los cambios en el tramo final con la entrada de Fran y Chicote. Un cuarto de hora intenso en el que llegaron las ocasiones más claras para los visitantes. A diez para el final, Juanjo falló en el mano a mano con Sebas Gil, tras un fallo defensivo del Don Benito. Y sólo un minuto después Gonzalo salvaba un disparo de Álex Alvero. Ese 'arreón' del Olivenza se prolongó con un remate desviado de Juanjo.

Pero el Don Benito supo sufrir hasta el final y sobrevivió también a un remate de Folleco a centro de Carlos Arias, en el 85. Un Folleco que ya en el descuento sacó un córner en el que incluso Ciga subió a rematar.

Al final, ambos equipos se marcharon con sensaciones adversas en un buen partido. El Olivenza dio la cara ante un equipo siempre complicado en su estadio, y el Don Benito logró un trabajado triunfo para distanciarse aún más de la UP Plasencia.