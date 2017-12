Tándem hispano-argentino para el Cacereño Raúl Arias, vicepresidente deportivo. :: a. méndez El club presentará hoy la dupla formada por Scatolaro y un español con licencia, con Castro como entrenador de porteros J. C. Viernes, 29 diciembre 2017, 10:59

El Cacereño presentará hoy a las 12.00 horas en el Príncipe Felipe al nuevo cuerpo técnico que a partir de ahora llevará las riendas del segundo clasificado de la Tercera extremeña. A través de un movimiento no ya tan atípico en el mundo del fútbol español para salvar los impedimentos legales, la cabeza visible será la dupla formada por el técnico argentino Luis Américo Scatolaro -que no puede ejercer en España al no cumplir los requisitos- y un entrenador español que sí cuenta con la preceptiva licencia para desarrollar sus labores. A ellos se unirá en el staff técnico, como mínimo, Dani Castro como entrenador de porteros.

La puesta de largo de los nuevos integrantes del cuerpo técnico será apadrinada por Raúl Arias, quien ya ejerce en la ciudad como vicepresidente deportivo del decano del fútbol extremeño. En ella estará Scatolaro, de 54 años, un hombre de la plena confianza del responsable deportivo de IQ Finanzas, habiendo sido su segundo entrenador en equipos como San Luis y Guadalajara, en el fútbol mexicano.

Con la prioridad de un portero que haga la competencia al meta David Jiménez, los esfuerzos se centran ahora en apuntalar la plantilla en al menos un par de demarcaciones más con vistas a la segunda vuelta del campeonato y especialmente a la previsible batalla final por el ascenso. En el Cacereño tampoco se descartan salidas, como la que podría protagonizar Chema Saldaño en busca de más minutos de juego en alguno de los equipos de la zona de influencia de Cáceres.

Tal y como estaba previsto por el cuerpo técnico saliente, y con el objetivo de no trastocar los planes de los futbolistas en estas fiestas navideñas, los jugadores regresarán al trabajo este próximo día 2 de enero. Será a partir de entonces cuando los integrantes de la plantilla comiencen a trabajar con los nuevos gestores de la parcela deportiva.

Respecto a la todavía incompleta operación de compraventa -al menos en lo que se refiere a lo reflejado en las instancias oficiales-, desde la gerencia del Cacereño se indica que el cambio de titularidad del accionariado, aún en manos de Martínez Doblas, podrá ser una realidad a lo largo del mes de enero. Un inicio de año en el que, siempre según los administradores, se prevén cambios en algunas parcelas del club, como la de la comunicación, en pro de la profesionalización de la entidad.