El superviviente del último ascenso Álex Herrera, a la derecha de la imagen, en plena celebración del ascenso a Segunda B de 2010 en el vestuario del Badajoz. :: J. V. ARNELAS Álex Herrera espera repetir otra celebración en cava extremeño como en 2010 cuando subió a Segunda B con el Badajoz ante el Mancha Real JAVI PÉREZ Badajoz Viernes, 23 junio 2017, 08:59

Álex Herrera ya sabe lo que es vivir un ascenso a Segunda B con el Badajoz. El jugador pacense formaba parte de la plantilla blanquinegra que subió a la división de bronce en la eliminatoria directa entre campeones ante el Mancha Real en 2010. Siete años después vuelve a sentir ese mismo cosquilleo y espera repetir el mismo final para devolver al Badajoz a Segunda B. «De la semana previa recuerdo poco. Te acuerdas más del final del partido y de la alegría de la gente. Este año quizás la afición esté más ilusionada porque es más heroicidad y gesta al pasar tres eliminatorias. La gente no se esperaba llegar hasta aquí». Aunque el Badajoz se juega lo mismo, Álex Herrera matiza entre los dos momentos de Mancha Real y Calahorra. «Las circunstancias son diferentes. Aquella temporada arrasamos todo el año y el ascenso era algo esperado en cierto modo. Ahora por cómo se ha dado el año mucha gente no daba un duro por nosotros y es distinto».

El ambiente en el vestuario del Nuevo Vivero es de ilusión y confianza en el trabajo realizado. La gloria está ya a un paso y Calahorra está en el pensamiento de los jugadores. «Es inevitable hablar del ascenso, pero tampoco es una obsesión. Esto es fútbol y son dos opciones: ascender o no. Estamos confiados en lo que estamos haciendo. Desde la llegada de Marrero el equipo ha dado un giro y confía en lo que hace. Si estamos bien no creo que el ascenso se nos pueda escapar», sostiene Álex.

El capitán blanquinegro en ausencia de Parada reconoce que estos días se hacen más especiales. «La semana se hace larga, la más larga de toda la temporada. Estamos deseando que llegue el domingo a las siete para que empiece el partido».

«Si queremos ascender tenemos que disputar todos los balones como si fuera la última jugada», señala Álex

El Badajoz dejó muy buenas sensaciones frente al Calahorra a pesar de no ver puerta. El ascenso pasa por marcar en La Planilla. Pero Álex Herrera avisa que el encuentro del domingo no tendrá nada que ver con el de Badajoz. «Tenemos muchas ganas ya. El partido va a ser distinto al del Nuevo Vivero y el equipo que nos vamos a encontrar también será diferente. Desde el principio nos va a querer morder, en un campo más pequeño, con su gente». En ese sentido, lamenta no haber estado más acertados en la definición para afrontar la vuelta con algún gol de ventaja. «Fue el guion esperado. Una primera parte más física e igualada y una segunda en la que con el calor, el estadio grande y nuestra afición ellos bajaron. La pena fue no marcar un gol porque probablemente habríamos podido marcar alguno más», expone. Y no cree que los riojanos se guardaran cosas para resolver en la vuelta. «No creo que se reservaran nada, pero seguro que allí será un partido diferente», asume.

El Badajoz sigue su plan. El empate sin goles no varía la carga de trabajo de Juan Marrero. «Hemos entrenado los mismos días y las sesiones han sido parecidas a la semana pasada. El míster nos ha hecho incidir en los errores para minimizar los daños en la vuelta», señala el centrocampista pacense.

El Badajoz se juega el ascenso en Calahorra. Todo o nada en 90 minutos. «Es el partido más difícil de toda la temporada por lo mucho que hay en juego», sostiene. Álex Herrera prevé una propuesta más agresiva en Calahorra. «Espero un juego directo constante, más faltas, mayor contacto y estrategia. Si queremos ascender tenemos que disputar todos los balones como si fuera la última jugada». Para el segundo capitán blanquinegro la estrategia será un factor fundamental que puede decantar el ascenso. «El balón parado clave. Es su punto fuerte y el equipo deberá estar muy concentrado», apunta.

Parada, José Ángel y Blas serán las únicas bajas, aunque los tres formarán parte de la expedición que ponga el sábado rumbo a tierras riojanas. «Viajamos todo el equipo por si hay alegría lo disfrutemos todos juntos y si es tristeza la superemos también juntos». Los demás han entrenado con normalidad. «En este tipo de partidos tienes que estar muy jodido para poder perdértelo. La plantilla está deseosa de viajar y de que llegue el momento de la verdad para intentar la gesta».