Subasta del liderato en Navalmoral Jorge Cano y Álex García pugnan por el balón en el partido de la primera vuelta. :: J. REY El Cacereño, ya sin Luis Américo Scatolaro en el banquillo, defiende la primera posición de privilegio ante un Moralo lastrado por las bajas J. CEPEDA Y MACAMA y Domingo, 18 marzo 2018, 10:44

CÁCERES NAVALMORAL. ¿Quién da más? Una vez haya finalizado el encuentro que esta tarde disputarán Moralo y Cacereño (Municipal de Navalmoral de la Mata, 18.15 horas) habrá cumplida respuesta para tal pregunta. El bastón de mando de la Tercera extremeña sale a subasta a través de un duelo en la cumbre al que el equipo capitalino llega como líder y con dos puntos de ventaja sobre el cuadro de Emilio Gil. Sin duda, se trata de una de las citas más esperadas de la temporada en la categoría. Un partido que, aunque no será decisivo sea cual sea el resultado, sí podría ser esclarecedor, sobre todo en caso de victoria visitante.

La semana de trabajo en el equipo de la carretera de Salamanca ha estado marcada por la marcha del que desde enero era el entrenador oficioso del Cacereño, Luis Américo Scatolaro. Su puesto lo ocupará a partir de ahora el alicantino Ximo Mas, que durante este período había aportado su credencial como técnico, aunque sin ejercer de forma fehaciente. El argentino, que hoy verá por última vez a su ya exequipo desde la grada para volar durante esta próxima semana a la otra orilla del Atlántico, se despidió ayer públicamente en una comparecencia de prensa en la que estuvo acompañado por el administrador del club, Álvaro López. «Me he dedicado a trabajar en cuerpo, alma y corazón. Me voy con una espinita clavada. Ojalá sea un hasta luego», mantuvo Scatolaro. El preparador tiene en su mente regresar a España en un futuro para, a través de un curso intensivo, obtener la titulación que se requiere para entrenar en Europa. En sus palabras también hubo lugar para el agradecimiento a quienes depositaron su confianza en él y también para sus pupilos: «Nunca me encontré con un grupo tan sano, noble y profesional», dijo en defensa de toda la plantilla.

A partir de este momento, con un cambio de rol de 180 grados en el organigrama técnico, Ximo Mas tendrá como misión ganarse la credibilidad del grupo de trabajo a través de una línea que se presume continuista respecto a las directrices ya marcadas por Luis Américo Scatolaro. En el seno de la entidad existe plena confianza en que el actual técnico pueda guiar al Cacereño al ascenso de categoría al final de la presente temporada.

Para la exigente cita de esta tarde en tierras moralas en el equipo visitante no estará disponible Marcos Torres, quien en su reaparición el pasado domingo ante el Castuera se resintió de la lesión padecida durante las dos semanas anteriores. El jugador tendrá que estar alejado de la competición al menos durante una quincena. La de hoy será una buena prueba de fiabilidad para el Cacereño, que en el presente año 2018 no ha logrado derrotar a ninguno de los tres equipos de la zona alta con los que se ha enfrentado, con un balance de una derrota casera frente al Don Benito y dos empates a domicilio ante Plasencia y Coria. Por ello en el Cacereño esperan invertir la dinámica en estos enfrentamientos con rivales directos.

Por su parte, en el Moralo existe tranquilidad a pesar de cosechar su primera derrota como visitante la pasada jornada en el Vicente Sanz de Don Benito. «La semana ha ido con normalidad, esperando a este partido de ahora, que es seguro uno de los más importantes del club en los últimos años», dice su entrenador Emilio Gil, que además añade que «quien no esté motivado para jugarlo es mejor que se quede en casa. Somos un buen equipo y sabemos que podemos ganarlo. Debemos ser listos en las distintas fases de juego que se vayan produciendo». Pero advierte que «hay que hacerlo todo perfecto para poder sacar los tres puntos. El Cacereño es un gran equipo. Ha empezado la cuenta atrás y debemos estar preparados para lo que nos viene». Y es que el plus que daría la hipotética victoria a los de Navalmoral es casi crucial para fortalecer su confianza cuando restarían las últimas ocho jornadas. «Pero definitivo no va a ser este encuentro. Hay que ir dando pasos cada jornada», señala el preparador moralo, que tendrá a su público y a su campo a favor con un presumible gran ambiente. «Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. He vivido muchos derbis y recuerdo la gran atmósfera que los rodeaban. Por nuestros aficionados, por nuestra historia, debemos dejarnos todo en el partido. No hay excusas para no vivirlo como se merece», sentencia Emilio Gil, que no llega, ni mucho menos, con todo su potencial. Pinilla, Ensa y Pintado son bajas seguras. Además, algunos jugadores están entre algodones y son dudas hasta última hora. Pero vuelven los hermanos Yoni y Sergio Gómez, además de Chico, con los que recupera parte del arsenal.

Al margen de los tres puntos puestos en juego, también habrá que prestar especial atención al golaveraje particular entre ambos equipos, que podría resultar decisivo a final de temporada, dada la igualdad existente en la zona alta de la tabla. En el encuentro de ida ambos equipos empataron sin goles en el partido disputado en el estadio Príncipe Felipe.

Con dos clubes que históricamente mantienen buenas relaciones, se espera un gran ambiente de fútbol en una cita que podría registrar la mejor entrada de la temporada en el estadio moralo. Asimismo, el Cacereño estará acompañado por un séquito que superará con creces el centenar de aficionados. Desde Cáceres partirán dos autobuses, uno organizado por el club y otro gestionado de forma paralela por los seguidores de la puerta 13. A ellos se unirán otros forofos que se desplazarán en vehículos particulares. Solo falta que el buen fútbol acompañe para disfrute de ambas hinchadas.