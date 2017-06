El Badajoz: a Segunda B se va en MotoGP Joaqui Flores fue devastador en la ida. :: j. v. a.Ruano, otro de los destacados. :: j. v. a. Joaqui Flores y Ruano brillaron en la ida y de su actuación mañana puede depender que los blanquinegros retornen a la categoría de bronce Imponer el fútbol por bandas sobre el juego directo del Calahorra, clave en el ascenso del Badajoz MARCO A. RODRÍGUEZ Sábado, 24 junio 2017, 12:29

Joaqui Flores y Ruano fueron dos auténticos puñales el pasado domingo en el Nuevo Vivero. El primero por el carril diestro y el segundo por el zurdo se subieron a sus motos, de categoría reina, y reinaron en el caluroso encuentro de ida de la última ronda por el ansiado ascenso.

El Badajoz, claro dominador del choque, sabe que ambos extremos están en la senda que se debe tomar para alcanzar el objetivo de la Segunda B. Los dos desarbolaron a la defensa del Calahorra -los laterales Sito Castro y Cristian-, especialmente en el último tramo del partido, cuando el cansancio hizo mella en las piernas riojanas. Una lástima aquel testarazo del pacense al travesaño, merecedor de haber inaugurado un marcador que permaneció inalterable. O ese disparo fuerte y colocado tras una buena conducción del de Usagre, repelido con enorme intuición por un guardameta Txerra convertido en coloso. Nada que objetar tanto al extremo exazulgrana como al portero visitante, porque los dos lo hicieron de manual.

Un cero a cero que deja todo abierto para mañana domingo en La Planilla (19.00 horas). Los de Marrero querrán imponer su juego con el clásico 4-4-2 y mucha incursión por bandas, mientras el Calahorra buscará lo propio con un juego más directo, menos elaborado, con mucho balón bombeado al área para el desempeño de gente peligrosa en esas lides como Álex Satrústegui, hijo del mítico jugador de la Real Sociedad. Quien sea capaz de ganar esa batalla tendrá más opciones de ser carne de la categoría de bronce el próximo curso.

Un cero a cero que permite despejar la mente. Los albinegros tienen claro que no pueden viajar con la idea de especular. «Hay que ver el lado positivo de las cosas, con el cero a cero sabemos que tenemos que ir a ganar. Con un 1-0 puedes pensar en ir a empatar y al final pierdes. Con el Antequera y el Bergantiños pasó algo parecido y lo pasamos mal», analiza Juan Ramón Ruano, uno de los protagonistas de lo ocurrido en el primer asalto. El carrilero zurdo lamenta el cúmulo de ocasiones desperdiciadas y es optimista desde el respeto. «Me da rabia que no marcásemos el domingo, pero hay que ser positivos porque el cero a cero no es malo. Habrá que estar muy concentrados y jugar nuestro patrón de juego. Ellos intentarán desde el principio marcar su territorio y debemos contrarrestar su juego aéreo. Será un Calahorra algo distinto, con su público, pero lo importante de verdad somos nosotros. Nuestro rival somos nosotros mismos. Tenemos confianza, sin estar crecidos y siempre desde el respeto. No hay que pensar que les dimos un baño», continúa.

Ruano descubre que el vestuario está tranquilo ante el que califica, con toda lógica, como «el partido más importante de la temporada». «La gente está tranquila. Tenemos confianza en ascender si hacemos las cosas bien. La gente de la ciudad está con nosotros y queremos que estén orgullosos de nosotros. La semana es normal, ojalá todos los partidos fueran como éste. Con 300 partidos en Segunda B no me voy a poner nervioso», recalca un Ruano que achaca su capacidad de desgaste kilométrico en la ida a su «genética».

La otra gacela

Joaqui Flores es otra gacela de privilegiado físico. Ni siquiera quería que el colegiado señalara el final pese a los sofocantes 43 grados porque pensaba que el gol era cuestión de tiempo. Su derroche fue espectacular, también sin premio, pero coincide con su homólogo en que el del Nuevo Vivero no es mal resultado. «Es un resultado engañoso también para ellos. Allí no vamos a especular, iremos a ganar como hicimos en el campo del Bergantiños y del Antequera», comentaba el martes a este diario. El extremo pacense subraya la idea de conservar el estilo para alcanzar el éxito. «Vamos a jugar como lo hacemos en casa. Estamos muy cómodos jugando así. Presionando arriba, buscando el contragolpe y tratar de marcar cuanto antes para ponerles nerviosos. El Calahorra mostrará un juego diferente. El campo es más pequeño y la grada aprieta mucho. Ellos tendrán que atacar para hacer gol, pero también se tienen que preocupar por defender porque un gol nuestro les obliga a hacer dos». Las dimensiones de La Planilla no son una gran preocupación para Ruano, quien apunta que no se trata de un campo muy pequeño, «sino que el Nuevo Vivero es excesivamente grande para la Tercera».

Por las botas de ambos puede pasar el ascenso. Estuvieron más cerca que nadie de marcar hace seis días y pueden hacerlo mañana. Joaqui Flores asegura que se lo merece porque ya ha estampado el esférico en la madera en un par de ocasiones, aunque no objeta que sea otro jugador quien lo haga con asistencia suya. A las 21.00 o 21.30 horas se sabrá.