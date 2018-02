TERCERA Scatolaro pide «personalidad y carácter» a sus hombres Scatolaro alecciona a Marcos Torres. :: a. méndez El Cacereño afrontará hoy una nueva prueba de fiabilidad en cuanto a liquidez con el primer plazo del pago al cuerpo técnico saliente J. CEPEDA Jueves, 15 febrero 2018, 08:39

Desbancado momentáneamente del trono de la Tercera extremeña, el Cacereño trabaja para regresar lo antes posible a la senda victoriosa. Los dos últimos enfrentamientos ante Don Benito y Plasencia han incrementado, más si cabe, la importancia de la cita de este próximo domingo frente al Extremadura B (Campo Ito, 12.15 horas) después de que los verdes acumulen, por primera vez en toda la temporada, dos jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos de una sola tacada.

«Estamos trabajando muy bien y sin contratiempos», mantenía ayer por la tarde el entrenador verde, Luis Américo Scatolaro. El preparador argentino, que hace un par de domingos habló en sala de prensa de la falta de determinación de sus jugadores en algunas fases del encuentro frente al conjunto calabazón, explicó ayer a este diario que tal déficit ya fue subsanado, al menos en gran parte, el pasado domingo en la alta Extremadura: «El de Plasencia ya fue otro partido y el equipo demostró más personalidad y carácter. Si queremos ser algo más, tenemos que tener otra actitud y el grupo demostró que puede hacerlo. Eso me dejó muy contento», analiza.

¿Preocupa en el vestuario el hecho de haber perdido el liderato o se considera algo anecdótico? «No es anecdótico porque ser primero es importante, pero esto también nos puede servir para quitarnos un poco de presión». Scatolaro hace especial hincapié en que todavía quedan enfrentamientos directos entre los equipos de la zona noble, sin restar importancia a que el Cacereño depende de sí mismo para campeonar.

Uno de los focos de debate del Cacereño en los últimos días se centra en la portería tras perder el meta David Jiménez la titularidad en detrimento de Bernabé, que debutó con el club verde ante la UPP. ¿Se hará Bernabé a partir de ahora con un papel protagonista o habrá rotaciones entre ambos? «Voy a ver cómo se sienten ellos y lo hablaré con el entrenador de porteros, que es el encargado. En función de eso, veremos por quién nos decidimos», explica sin dar pistas a su próximo rival.

Según ha podido estudiar el cuerpo técnico, ¿por dónde puede venir el peligro del Extremadura B? «No he tenido posibilidad de verlo, pero por lo que sé y me cuentan es un equipo joven y dinámico. Vamos a jugar en una cancha de pasto sintético, que será mejor que las de pasto natural, que son más irregulares. El equipo se podrá comportar mejor en el trato de balón porque cuando tenemos un buen campo jugamos bien, como hicimos en Arroyo en algunos momentos».

El que ya ha comenzado a entrar poco a poco en el grupo de trabajo es Fran Viñuela, aunque con toda seguridad no podrá estar aún apto para competir el domingo en Almendralejo. Sí podría hacerlo la próxima semana ante el Calamonte, pero Scatolaro prefiere no forzar al jugador ni adelantar acontecimientos: «Esa zona es muy traicionera», dice refiriéndose a los isquiotibiales. Tampoco estará el delantero Kevin, a quien aún le restan unas tres semanas de rodaje para coger el tono óptimo de competición: «Él siente lo mismo, pero va muy bien y eso me da mucho gusto», dice Scatolaro sobre su compatriota.

Intrigas palaciegas

En el ámbito institucional, casi nunca huérfano de intrigas palaciegas, el equipo de gestión encargado de la administración cotidiana del club tendrá hoy una nueva prueba de fiabilidad en lo que a liquidez se refiere, al cumplirse el primer plazo para abonar la mitad de lo adeudado al cuerpo técnico saliente, tal y como se acordó el pasado 30 de enero en un acto de conciliación judicial entre ambas partes.

Cabe recordar que en los últimos meses ya han existido episodios de impagos relacionados con parte de los trabajos realizados en el césped, así como en las obras de conexión a la red eléctrica. Estas últimas, iniciadas a finales de octubre y posteriormente dejadas en punto muerto por desavenencias económicas, continuarán su curso. Si todo va según lo previsto y no hay un nuevo parón de las mismas, la nueva instalación podría pasar la inspección pertinente en el plazo de un mes, según mantiene el responsable de estos trabajos.

Respecto al asunto capital de la hasta ahora inexistente compraventa del club, y a pesar de lo vertido por el responsable de IQ Finanzas, Álvaro López, en diferentes medios y plataformas, Antonio Martínez Doblas continúa teniendo la guarda y custodia del 97,84 por ciento del accionariado de la sociedad anónima deportiva. Todo ello sin que en los últimos meses se haya iniciado procedimiento alguno para obtener la obligatoria autorización previa del Consejo Superior de Deportes, según ha podido saber HOY esta misma semana a través del organismo integrado en la Administración General del Estado. A pesar de erigirse unilateralmente como máximo accionista legal, el empresario chileno sí llegó a reconocer en las redes sociales, en una nueva huida hacia adelante, que la operación está todavía incompleta: «Esa solicitud se hará esta semana con el cambio de escritura. No se puede hacer todo el mismo día», defendió al respecto.