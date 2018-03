TERCERA Scatolaro abandona el Cacereño y Ximo Mas será primer espada Scatolaro, el pasado domingo ante el Castuera. :: J. REY El procedimiento iniciado por el Comité de Entrenadores tras recepcionar 17 denuncias desmonta la picaresca del club verde J. CEPEDA Sábado, 17 marzo 2018, 10:33

CÁCERES. Luis Américo Scatolaro, quien desde finales del pasado mes de diciembre era el entrenador oficioso del Cacereño, aunque relegado a encargado de material a efectos federativos por no tener un título homologado para entrenar en España, ha dejado de pertenecer a la disciplina del equipo verde por decisión propia. El desencadenante para tal salida ha sido el procedimiento iniciado por el Comité de Entrenadores a raíz de las 17 denuncias recepcionadas por este órgano profesional. Unas denuncias que, según mantienen desde el colectivo, no iban contra el preparador argentino, sino más bien contra el entrenador titular Ximo Mas Davó, «que es quien no ha estado ejerciendo sus funciones. No podemos actuar contra quien no es entrenador», aseguran desde el comité.

El gremio de entrenadores, que cuenta con todo tipo de pruebas documentables que evidencian que Luis Américo Scatolaro «ejercía como entrenador sobrepasando las limitaciones de la ficha diligenciada», deja claro que ninguna de las denuncias que se han recibido en el comité procedían de alguno de los miembros del cuerpo técnico anterior encabezado por José María Rebollo.

A partir de ahora será Ximo Mas el que, además de poner la credencial de entrenador, se haga cargo realmente de la dirección del equipo, regularizándose así la situación a instancias federativas y poniendo fin al procedimiento iniciado. De haber persistido la situación que se estaba dando desde el pasado mes de enero, el Cacereño podría haberse enfrentado el próximo mes de abril a la suspensión de sus derechos federativos, así como a sanciones económicas semanales.

Cabe destacar que la salida de Scatolaro no era la única opción para regularizar tal situación, pues el argentino podría haber permanecido en el organigrama siempre y cuando se hubiese ajustado a las funciones que le permite su ficha de auxiliar encargado del material.

IQ Finanzas

En el aspecto institucional, y tras la autorización previa concedida por el Consejo Superior de Deportes, el Cacereño no ha notificado aún al organismo estatal cambio alguno en el libro de registro de acciones nominativas, por lo que la sociedad anónima deportiva continúa siendo legalmente propiedad de Antonio Martínez Doblas. Tanto el empresario segedano como Álvaro López tienen aún de plazo hasta el próximo mes de septiembre para hacer efectivo el traspaso a IQ Finanzas.

Por otra parte, según se mantiene desde la gerencia del club, en abril podría presentarse el nuevo patrocinador de la entidad tras resultar fructífero el viaje que Luis Puebla hizo a tierras italianas la pasada semana. En lo deportivo, el Cacereño defenderá mañana el liderato en Navalmoral de la Mata (18.15 horas) ante un Moralo al que los capitalinos aventajan en dos puntos.