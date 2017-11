TERCERA Santi Polo: «Nos está faltando matar los partidos» Santi Polo pisa área rival frente al Diocesano. :: JORGE REY El veterano lateral del Cacereño considera que este hecho es el único pelo en la sopa en un primer tramo liguero «de matrícula de honor» J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 22 noviembre 2017, 07:43

Pocos pensaban este pasado verano, ni siquiera dentro del vestuario, que el Cacereño pudiese vivir a estas alturas del mes de noviembre instalado en la cresta de la ola. Eso sí, compartiendo tabla de surf con el líder Moralo. Es por ello por lo que de puertas para afuera se traslada un mensaje optimista: «El balance, más que positivo, es de matrícula de honor, sobre todo teniendo en cuenta cómo empezó todo. Yo mismo decía que el equipo era para mantener la categoría, pero desde el principio nos pusimos el mono de trabajo y arrancamos bien. Luego llegó gente nueva que suma bastante y ahora no podemos escatimar en objetivos para intentar ser campeones y subir a Segunda B», analiza el lateral Santi Polo.

No obstante, el peso de llevar una camiseta como la del Cacereño en muchas ocasiones lleva intrínseco asumir un alto nivel de exigencia. Y es que no son pocos los que, pese a los buenos resultados, exigen al equipo un juego más vistoso y, sobre todo, una mayor contundencia que la demostrada en las últimas jornadas para sacar los partidos adelante, sobre todo con vistas al mes de mayo, cuando se dirimirá la lucha por el ascenso. ¿Está de acuerdo Santi Polo con que al Cacereño se le pueda y se le deba exigir más? «En cierta medida sí, pero el fútbol en Tercera es muy jodido. En el Príncipe Felipe era muy complicado porque el balón no rodaba. Luego llega un derbi y ya se sabe que en los derbis se ve poco fútbol en cualquier categoría. Después de tener una semana muy difícil tras perder contra el colista, te llega un Diocesano hipermotivado en un escenario nuevo. El domingo salí del partido con sensaciones de que no hicimos un encuentro bonito para el espectador, pero luego he tenido tiempo y he vuelto a verlo. Si alguien bajó el balón en ciertas ocasiones, fuimos nosotros. Somos un equipo que jugamos con segundas jugadas y luego empezamos a combinar», defiende sobre las críticas, aunque también reconoce la evidencia: «Sí es cierto que nos está faltando matar los partidos», asevera.

En lo personal, el veterano lateral izquierdo, que en febrero cumplirá 38 años, dice sentirse en un buen momento: «Estoy muy contento. Desde el partido contra el Coria arrastraba unas dolencias detrás de la rodilla que me daban algunos problemas, pero ya están solucionadas. Rebollo está dosificando a la plantilla y creo que ese aspecto lo está llevando muy bien porque no está cargando a la gente de minutos, que quizás fue lo que nos pasó la pasada temporada». Al respecto, ¿hay más fondo de armario que el del pasado ejercicio? «El once es muy parejo, pero sí es cierto que la plantilla es más larga. Se hacen cambios y el equipo responde y vuelve a ganar. Eso el año pasado no se podía hacer».

La plantilla todavía está pendiente de cobrar la mensualidad de octubre

En lo institucional, el Cacereño continúa con los trabajos de resiembra del césped del Príncipe Felipe. Ayer se colocaron tepes en las zonas más difíciles del recuperar, como es el caso de las áreas. Mientras, la plantilla permanece a la espera de cobrar la mensualidad del pasado mes de octubre, que todavía no ha sido abonada por los nuevos gestores de la entidad. Del mismo modo, el cambio de titularidad anunciado en septiembre no está reflejado aún en las instancias oficiales.