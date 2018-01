El exverdiblanco Chema Saldaño acabará la temporada en el Diocesano. No podrá debutar aún mañana con el conjunto colegial ante el Jerez al no haberse formalizado todavía el traspaso de su ficha. No obstante, el jugador ya está a las órdenes del técnico Miguel Ángel Ávila.

La única incógnita por despejar es el futuro del centrocampista ofensivo una vez finalice la temporada. Mientras desde el Cacereño se habla de una cesión y se asegura que el jugador tiene un año más de contrato en el equipo de la carretera de Salamanca, en el Diocesano no consta tal hecho.