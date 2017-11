La UPP también sabe remontar Manu Moreira regatea ante la entrada de Jairo. :: PALMA El Plasencia superó un marcador adverso de 0-2 en el minuto 26 para acabar ganando con comodidad al Montijo JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Lunes, 20 noviembre 2017, 08:48

Para no acostumbrar al respetable, la UP Plasencia decidió cambiar ante el Montijo el guion de la película. Esta vez no tocaba abrir el marcador pronto, tampoco madurar el partido y noquear a su rival por agotamiento. Esta vez tocaba remontada. Desde la primera jornada, el equipo placentino se veía obligado a remar contracorriente en casa. En aquella ocasión, la UPP neutralizó el 0-1 del Azuaga. En ésta última, el Montijo le ha exigido el doble. En apenas 25 minutos ya mandaba en el marcador por 0-2, un auténtico sorpresón.

4 UP PLASENCIA 2 MONTIJO UP Plasencia Álex Hernández, Dani Mateos, Pascu (Sergio Sánchez, m.57), Edet, Borrallo, Durántez, Aarón (Alberto Núñez, m.81), Cifu, Manu Moreira, Karim (Pedro Gilarte, m.67) y Luismi. Montijo Antonio Ramos, Tienza, Borja, Aguza, Jesús, Juampa, Gabri (Jairo, m.73), Risco, Carmona (Miguel Ángel, m.69), Albertino y Pantoja (Beto, m.62). Goles 0-1 (m.20): Pantoja. 0-2 (m.26): Albertino. 1-2 (m.30): Manu Moreira. 2-2 (m.43): Karim. 3-2 (m.54): Luismi, de penalti. 4-2 (m.61): Sergio Sánchez. Árbitro Bote González. Mostró tarjetas amarillas a Jairo y Aguza (2, expulsado en el minuto 54), del Montijo. Incidencias Estadio Municipal, 850 espectadores. El partido rindió homenaje a la lucha contra la violencia de género. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Cuevas, tío del jugador Pascu, y Fernando Alejo, colaborador de la UPP y padre de jugadores del club. Al acabar el partido se descubrió una placa en recuerdo de Fernando Alejo.

Pastelero aseguró que esos dos goles llegaron como producto de las irregularidades del terreno de juego, que hicieron que la zaga unionista fallara y los atacantes rojillos recuperaran y anotaran. Puede que no le falte razón (el campo va a camino de convertirse en un circuito de trial), pero también es cierto que la intensidad de la UPP en la recta inicial no se pareció en nada a la de la segunda media hora.

El Montijo se sintió muy a gusto y trató de tú a tú al tercer clasificado de la liga. El exceso de confianza, ya sea en sus posibilidades o en las posibilidades del campo, estuvo a punto de pasarle factura a Edet en la salida de balón. El central nigeriano siguió creyendo que podía domar el césped y craso error. Perdió a pies de Albertino, que encaró a Álex Hernández para ajusticiarle a quemarropa. El meta desvió como pudo, pero Pantoja recogió el rechace para hacer el 0-1 en el minuto 20.

Fueron momentos de vértigo. Karim perdonó a puerta vacía el 1-1 y Pantoja dejó escapar su segundo a bocajarro ante Álex Hernández. Más puntería tuvo Albertino, que agarró un balón en la frontal y a la media vuelta mandó el balón a la escuadra (0-2, m.26).

A partir de ahí sí que el Plasencia fue el Plasencia. Pastelero pedía un gol antes del descanso, pero sus jugadores doblaron la apuesta. En el 30 Manu Moreita hizo el 1-2 tras centro al primer palo de Karim; y en el 43, el propio Karim hizo el 2-2 al rematar acrobáticamente un centro pasado de Dani Mateos.

El punto de inflexión definitivo llegó en el minuto 54. Manu Moreira remontó a línea de fondo y su centro fue interceptado por unas manos merecedoras de penalti. Lo más determinante fue la doble amarilla que vio Aguza de forma seguida por hacer observaciones al árbitro. Luismi transformó el 3-2 y ahí se acabó el encuentro.

La UPP no quiso forzar la máquina pensando en el Moralo y el Montijo no quiso encajar demasiados goles. Solo recibió uno más, el de Sergio Sánchez tras ser asistido por Luismi en el balcón del área (4-2, m.61).