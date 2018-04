TERCERA Ximo Mas: «Hay que retomar trabajos que deberían ser de pretemporada» Marcos Torres tampoco estará frente al Santa Amalia. :: J. REY El entrenador del Cacereño reconoce que el trasiego de técnicos puede haber desubicado a sus jugadores J. CEPEDA Viernes, 6 abril 2018, 08:17

CÁCERES. «La gente está con muchas ganas de que llegue el próximo partido para enmendar los errores individuales y colectivos que se cometieron en Azuaga». Son palabras del entrenador del Cacereño, un Ximo Mas que, junto a sus pupilos, cuenta las horas para recibir al Santa Amalia (Príncipe Felipe, 12.00 horas) e intentar hacer borrón y cuenta nueva desde el liderato.

El técnico alicantino sostiene que su grupo llega a estas últimas seis jornadas en un buen momento físico después de haber reducido las cargas de trabajo para ganar velocidad: «Las últimas semanas bajé intensidad y volumen con la intención de retomar el trabajo de velocidad, ya que estábamos pecando un poco de eso como consecuencia de jugar dos meses en campos muy pesados», apunta. A juicio de Ximo Mas, los días de descanso y desconexión han venido bien a un grupo que tuvo libranza desde el pasado viernes y hasta el miércoles.

Tras hacer el pertinente ejercicio de autocrítica de puertas para adentro, el Cacereño no necesitará motivación extra para enfrentarse al colista Santa Amalia. Un «partido trampa» que, según el preparador verdiblanco, no estará exento de complicación ante un adversario que se juega literalmente la vida en la categoría: «Al final los equipos están situados donde la competición los pone, pero el Santa Amalia tiene jugadores contrastados. Vendrán con todo porque para ellos es el último aliento al que agarrarse». Cabe recordar que el cuadro amaliense ya logró vencer al Cacereño en el encuentro de la primera vuelta.

A nivel colectivo, ¿pueden estar los jugadores del Cacereño un poco desubicados con tanto cambio de entrenador durante la temporada? Ximo Mas no niega la mayor. «Creo que sí porque en el fútbol existen situaciones invisibles. Parece que no tendría por qué afectar, pero al final sí lo hace. Estas situaciones no son fáciles para los jugadores, pero el equipo ha sido capaz de mantener el esfuerzo en todo momento y soportar la situación para situarse en la parte alta desde el principio de la temporada».

¿Qué le queda al grupo por mejorar? «Hay que tocar cosas en el aspecto colectivo y retomar trabajos que deberían ser de pretemporada, como ajustar las distancias entre líneas y que el jugador que tiene el balón cuente con diferentes opciones para tomar decisiones», explica el preparador.

Marcos Torres, que no comenzará a tocar balón hasta la próxima semana, no será de la partida el domingo. Tampoco Pablo Suárez, aún lesionado. Rubén Sánchez y Keko ya se ejercitan con normalidad, pero no están al cien por cien, por lo que no entrarán en la convocatoria. Carlao tampoco estará, pues debe cumplir sanción.