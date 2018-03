TERCERA La UPP quiere irse a dormir a un punto del playoff de ascenso Pascu, en el partido de la primera vuelta ante el Valdivia. :: PALMA Al equipo placentino le preocupa el terreno de juego y la fortaleza del Valdivia, que pretende escapar de la zona de descenso JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 17 marzo 2018, 10:33

PLASENCIA. El Plasencia se quiere ir a dormir a solo un punto del playoff de ascenso. La UPP adelanta la trigésima jornada de Tercera División jugando desde las 17:30 horas de este sábado en el campo del Valdivia, un equipo que comienza a verse presionado por la zona de descenso después de sumar trece partidos sin conocer una sola victoria.

A pesar de la delicada situación del conjunto valdiviano, el Plasencia sabe que delante tiene seguramente el partido más complicado de cuantos le restan a domicilio. El mal estado del césped del Primero de Mayo no es ninguna noticia, pero es consciente de que va a necesitar ponerse el mono de trabajo y una pizca de suerte para sacar los tres puntos adelante. «La propuesta va a ser clara: todos los balones por arriba. El balón no rueda, no bota y es una odisea intentar jugar. Hay muchas caídas y solo esperemos que no haya ninguna lesión», señala Pastelero. Precisamente, Javi Casero se rompió el ligamento cruzado en este campo.

Lo cierto es que ver goles en el Primero de Mayo se está convirtiendo en una tarea ardua. Ya sea por la fortaleza defensiva del equipo de Richi Tapia o el estado del terreno de juego, marcar al Valdivia es toda una hazaña. En sus últimos siete partidos en casa, solo ha encajado tres goles. Coria o Cacereño solo anotaron un gol y el Moralo se quedó a cero. «El que se adelante tiene mucho ganado, por lo que no se puede cometer el más mínimo error. Aunque esto de los errores es una lotería sobre este campo», dice el técnico de la UPP.

El CP Valdivia, que soporta las críticas cada vez que juega en su campo, se expresó en las redes sociales para dejar de manifiesto su punto de vista. «Ojalá vuestras quejas y lamentos todos los domingos que jugamos en el Primero de Mayo (periodistas y aficionados) sean para que el año que viene podamos disfrutar todos de un césped en condiciones. Recordad que somos los primeros perjudicados».

Para este choque, el Plasencia tiene las bajas de Borrallo (sancionado con cuatro partidos), Jonás Basso (en proceso de recuperación de su brazo) y Manu Moreira (con una inflamación en un tendón del gemelo). La salida de este último será suplida por Iván Henares, que regresa tras cumplir ciclo de amonestaciones.