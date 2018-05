La UPP se queda sin opciones de liderato Edet y Pascu, del Plasencia, ayer en el choque de Jerez :: j. c. r. Los placentinos ganan, pero a falta de un partido no pueden aspirar a desbancar al Don Benito de la primera posición OPTA Lunes, 7 mayo 2018, 08:30

jerez. Último partido de los templarios en su estadio que se saldó con derrota por 1-3 ante una UP Plasencia que venía con posibilidades de ser campeón de grupo y que, a pesar de la victoria, no podrá aspirar a ello en la última jornada debido al triunfo cosechado por el Don Benito.

1 JEREZ 3 UP PLASENCIA Jerez Álex, Pedro Oliva, Javi Vila, Barrero, Aguza, Aton, Juanito de la Cruz (Juanma, m. 83), Jorge Zafra, Johnny, Sevi (Jesús Maravé, m. 58) y Ramiro. UP Plasencia Álex, Jonas, Pascu, Álex Jiménez, Edet, Aarón, Pedro Gilarte, Cifuentes (Casero, m. 69), Henares (Moreira, m. 83), Durántez y Karim (Luismi, m. 62). Goles 0-1, m. 31: Karim. 0-2, m. 57: Henares. 0-3, m. 67: Luismi. 1-3, m. 72: Juanito de la Cruz. Árbitro Fernández Fernández. Expulsó, por doble amarilla, a los jerezanos Jorge Zafra (m. 81) y Javi Galván, que estaba calentando (m. 83). Además, amonestó a los locales Juanito de la Cruz y Álex. Incidencias Ciudad Deportiva Manuel Calzado, ante 250 espectadores.

El Jerez no se jugaba nada y la diferencia de intensidad se notó desde el principio y el carrusel de acercamientos placentinos no se hicieron esperar. Aarón abría las hostilidades en el minuto 7 en un remate que desvió Álex a córner. Sin tiempo para digerirlo, Cifuentes remataba fuera desde dentro del área. Y entonces respondió el cuadro verdinegro en una falta que botó Jorge Zafra y que Javi Vila en plancha no mandó al fondo de la portería por poco.

Tan solo había pasado un cuarto de hora. Respiro y al ataque. Picó el Jerez y el Plasencia apabulló. Álex se anticipó a la cabeza de Ramiro justo antes del disparo de Henares que se marchó fuera. Fue la antesala del primer gol de la contienda. Centro de Pascu por la izquierda y Karim, de cabeza, inauguraba el marcador. Con la testa de nuevo lo intentó Karim para dar lugar a una recta final de primera mitad de infarto. Cifuentes puso otra vez a prueba a Álex y a Henares que no atinó en su ejecución.

Con el desgaste, la locura del primer tiempo desapareció y el segundo se sujetó más a los cánones tácticos que evitó que hubiera más oportunidades. En el minuto 57, la UPP encarrilaba a través de Henares al dar por buena una acción por la derecha. La sentencia llegaría diez minutos más tarde al transformar Luismi una pena máxima cometida por Aton sobre Henares.

En el minuto 72 llegaría el tanto local al batir Juanito de la Cruz al portero tras una peinada hacia atrás de Ramiro.