Puebla: «El Cacereño está en Tercera gracias a Álvaro López» López, en primer término, bajo la mirada de Puebla. :: a. méndez El gerente del club pide paciencia para tener todas las cosas en orden y muestra su total confianza en el proyecto J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 2 febrero 2018, 08:26

En el seno del Cacereño no han sentado bien las informaciones que ayer publicó este diario en relación a los impagos relacionados con los actuales órganos de gestión del club y que giran en torno a IQ Finanzas. En declaraciones a HOY, el gerente de la entidad verdiblanca, Luis Puebla, catalogó como «dañinas para el club» tales manifestaciones y salió ayer en defensa de Álvaro López: «Se le está poniendo como sinvergüenza y ladrón y es una persona seria. Pagó casi 600.000 euros de deuda en Avilés y el Cacereño está en Tercera gracias a él, que ha pagado seguridad social y 30.000 euros de la sanción FIFA del Cacereño de antes de 2015. Hoy (por ayer) se ha hecho el último pago», adujo.

Respecto a los diversos impagos desvelados ayer en este periódico, Puebla matizó, por alusiones, el que atañe al Hotel 40 Nudos de Avilés: «Yo no debo nada a nadie, ni en Cáceres ni en Avilés. Soy un empleado más y mi nombre no lo va a manchar nadie», dijo Puebla tras concretar que la deuda existente con el mencionado establecimiento no atiende a nombres personales, sino a la mercantil Real Avilés Gestión Deportiva, S.L., de la que él mismo es administrador único desde agosto de 2017. Se trata de una sociedad unipersonal que fue creada en julio de 2015 y cuyo socio único es Álvaro López desde enero de 2017. Sea como fuere, Puebla mantiene que dicha empresa ya tiene pactado con el hotel el último pago pendiente para el próximo día 20 de febrero. Será entonces cuando la deuda, reconocida desde el propio establecimiento, quedaría saldada al cien por cien.

Respecto a los trabajos de jardinería realizados sobre el césped del Príncipe Felipe, en el Cacereño existe malestar con el resultado vislumbrado. «Ellos tenían mucha ilusión, nos juraron que el campo iba a estar perfectamente para el primer partido y no fue así. No tenían los materiales adecuados. Bastante se les ha pagado. Ahora tendremos que llamar a un ingeniero para que realice un estudio del trabajo que se ha hecho».

Sobre la paralizada obra de conexión a la red eléctrica del Príncipe Felipe, que aún necesita más actuaciones sobre el terreno para llevar a cabo la acometida y salvar la inspección del órgano competente, el gerente del Cacereño asegura que se retomarán las conversaciones entre ambas partes con el objetivo de que los trabajos puedan finalizarse lo antes posible.

El directivo toledano mantiene toda la confianza en el actual proyecto y pide «paciencia para tener todas las cosas en orden», apelando a mejoras como la protagonizada en el departamento de comunicación del club verdiblanco, que el pasado domingo estrenó una radio 'online'.