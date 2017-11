Prueba de nivel para el Cacereño Álex García pide la pelota en el partido frente al Moralo. :: J. REY El equipo de José María Rebollo recibe a un Azuaga irregular que busca ganar puntos y credibilidad J. C. Domingo, 5 noviembre 2017, 12:16

Como si de una historia en bucle se tratase, los colíderes Cacereño y Moralo volverán a vivir durante esta jornada otra lucha sin cuartel por alcanzar el liderato en solitario. Como es habitual en las últimas jornadas, el equipo de José María Rebollo tendrá la oportunidad de alcanzar tal puesto de privilegio de forma virtual si logra puntuar en su partido de hoy (Príncipe Felipe, 12.00 horas) frente al Azuaga. Eso sí, tendrá que esperar el pinchazo del Moralo en Calamonte. Un partido que se disputará en sesión vespertina.

El rival de los verdiblancos hoy no es precisamente un adversario apetecible, pues enfrente estará un Azuaga que, aunque lastrado por su mal inicio de campeonato, está configurado para ser uno de los equipos que copen la zona noble de la tabla a final de temporada. A pesar de su sensible mejoría una vez superado el bache inicial, los de Antonio Jesús Cobos no han logrado aún alcanzar la regularidad suficiente, como lo demuestra la derrota de los arsenses frente al Don Benito en la última jornada. No obstante, un triunfo hoy en casa del colíder daría al Azuaga no solo tres puntos de oro, sino también la credibilidad suficiente para aspirar a todo.

Tras la contundente victoria del pasado miércoles en Jerez de los Caballeros, y una vez finiquitada la anécdota de la imbatibilidad, con cota en los 1030 minutos, el Cacereño afronta su tercera cita en siete días con todas las garantías en el aspecto físico, y es que las rotaciones establecidas por el técnico no menoscaban el nivel competitivo evidenciado por el grupo de trabajo. Es previsible que Lopito vuelva a ser nuevamente el meta titular. Por su parte, está por ver si el central Mansilla, que reapareció el miércoles después de su lesión de larga duración, puede tener la suficiente continuidad en el eje de la defensa.

Sin jugadores sancionados en ninguno de los dos planteles, tanto Rebollo como Cobos podrán elegir entre sus jugadores disponibles. Como enemigo de ambos equipos estará un césped que se prevé impracticable, sobre todo después de las lluvias caídas en los últimos días y en las horas precedentes a la cita de hoy. Cabe destacar que el de este domingo será el último duelo que se dispute sobre esta superficie, toda vez el Cacereño iniciará a partir de esta próxima semana los trabajos de resiembra. Un parche con el que los dirigentes del club verde confían salvar el expediente para recuperar una imagen más acorde.

Los trabajos de resiembra coincidirán durante estos próximos días con los que ya se están llevando a cabo para reenganchar el suministro eléctrico de las instalaciones a la red general.