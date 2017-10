Premio a la eficacia del Cacereño Marcos Torres celebra el único tanto del partido / J. REY Los verdes lograron llevarse el clásico provincial ante un Plasencia insistente que mereció más en el estadio Príncipe Felipe J. CEPEDA Domingo, 1 octubre 2017, 22:01

Ganó a los puntos, pero perdió el partido por la sencilla razón de que el fútbol no se rige por las reglas del boxeo. Y es que ayer en el coliseo verde no se premió la insistencia, sino la eficacia. Así podría resumirse la visita de la UP Plasencia al Príncipe Felipe para medirse a un Cacereño que hizo valer el único tanto de Marcos Torres en el minuto 18 para llevarse el triunfo en el clásico provincial por excelencia.

Los visitantes, sobre todo en la primera mitad, fueron merecedores de haber sacado algo positivo ante el equipo dirigido por José María Rebollo. Un grupo que no solo sufrió, sino que también supo cómo hacerlo tras nadar y guardar la ropa. Todo para continuar siendo el único equipo de la Tercera extremeña que aún no ha encajado ni un solo tanto en estas seis primeras jornadas ligueras.

1 Cacereño Lopito, Neto, Santi Polo, Juanjo Polo, Carlos Fernández, Luismi, Viñuela (Alberto Delgado, min. 80), Juanqui, Álex García, Marcos Torres (Nacho Méndez, min. 67) y David López (Ballesteros, min. 57). 0 Plasencia Álex, Dani (Iván, min. 60), Pascu, Jiménez, Aarón, Cifuentes, Luismi, Edet, Durantez, Karim (Núñez, min. 85) y Manu (Sergio Sánchez, min. 75) GOLES -0: Marcos Torres, min. 18 Árbitro González Umbert. Amonestó a los locales Neto y Juanqui Núñez, así como a Luismi, Manu, Jiménez, Dani y Cifuentes por parte visitante INCIDENCIAS Más de 1.200 espectadores en el Príncipe Felipe, con presencia de aficionados visitantes. Minuto de silencio en memoria de Ibarreche, exjugador del Cacereño de la década de los 60 recientemente fallecido. Un sector de la afición homenajeó a Carlos Gil, actual utilero del club verde desde hace 18 temporadas

Bien pudo haber cortado esta inmaculada racha el cuadro de José Diego Pastelero, que desde los primeros minutos ya comenzó a poner cerco a la meta defendida por el ya titular Lopito. Manu fue el primero en avisar por mediación de una falta directa en el minuto cuatro de partido. Posteriormente, el Plasencia contó con una doble oportunidad desbaratada por Lopito tras tiro de Luismi y cabezazo de Karim. El propio Luismi a punto estuvo de adelantar a los suyos en el minuto 14, pero su disparo acabó lamiendo el larguero de la portería verde.

Con la notable ausencia de Elías Molina en la creación, el Cacereño pasó gran parte del primer acto replegado a la espera de aprovechar la velocidad de sus hombres de ataque a la contra, hasta que Marcos Torres dio todo el oxígeno al Cacereño al aprovechar dentro del área una asistencia de Fran Viñuela para hacer el primer, y a la postre definitivo, tanto del encuentro.

El gol encajado no minó las intenciones ofensivas de un Plasencia que continuó ostentando el bastón de mando en lo que al juego se refiere, llegando incluso a embotellar al decano del fútbol extremeño no solo en su campo, sino en su propio área en más de una ocasión. Solo la falta de puntería visitante, en unos casos, o la anticipación de los defensores verdes, en otros, hizo que el marcador ya no se moviese.

Quizás fruto del desgaste placentino en la faceta física, la segunda mitad estuvo algo más nivelada. Pese al primer aviso del visitante Cifuentes nada más reanudarse la contienda, el Cacereño logró con el paso de los minutos sacudirse el dominio rival con contras de cierta relevancia y un Neto que, esta vez sí, sacó provecho de sus incursiones en el carril derecho para generar sensación de peligro. Con mucha menos continuidad en el juego por parte de ambos bandos, el Cacereño tiró de oficio con el reloj como aliado. Incluso los verdes tuvieron la oportunidad de haber sentenciado el encuentro con un penalti fallado por Álex García en el minuto 88 tras pitar el colegiado González Umbert mano de un defensor visitante. El guardameta Álex estuvo astuto para lanzarse a su izquierda y desviar el disparo.

Dos minutos más tarde fue Ballesteros por parte cacereña el que gozó de otra oportunidad. Todo ello antes de que el partido acabase con un Plasencia que murió queriendo matar con una falta botada por Sergio Sánchez en el descuento. El de Carcaboso llegó a encontrar un cómplice en el remate, pero Lopito, por enésima ocasión, no se dejó sorprender. Tanto Sergio, ovacionado por la afición local, como Aarón llegaban por primera vez al Príncipe Felipe tras haber ostentado en etapas diferentes la capitanía del Cacereño. La misma que ayer lució Santi Polo por la ausencia de Elías Molina.

El Cacereño ya es segundo, a dos puntos del líder Moralo. El Plasencia, tras su segunda derrota en los últimos tres partidos, se sitúa a tres puntos de los puestos de fase de ascenso.