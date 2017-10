Pozo: «Ha sido un mes muy difícil, viendo que no puedes contar para el entrenador»

Una baja de paternidad, en forma de sanción. Así ha sido el último mes de Abraham Pozo con el Don Benito, a consecuencia de la sanción de cuatro partidos que arrastraba de la pasada temporada. «Es peor que una lesión, porque cuando estás lesionado sabes que estás mal, pero con esto tú te ves bien, pero no puedes jugar», explica Pozo, «he hecho toda la pretemporada, pero luego sabes que llega el domingo, lo que más te gusta, y que no vas a jugar».

En ese tiempo, la frustración en lo profesional se ha visto compensada con la felicidad por el nacimiento de su hija. «Estoy muy contento con eso, no me ha venido mal, porque con eso de que los futbolistas no tenemos baja por paternidad...», comenta entre risas.

Ahora ya, después de estas semanas de ausencia, vuelve con intensidad. 'Debutó' ante el Cacereño y volvió a la titularidad ante el Extremadura B, partido en el que además se reencontró con el gol. «Estoy contento no, lo siguiente, sobre todo porque pese a perder con el Cacereño, ganamos al Extremadura B como había que hacerlo».

Semana importante

Pozo cree que la liga se va a decidir no tanto en los duelos directos, sino ante los equipos de la zona baja de la tabla. «Los de arriba nos vamos a quitar los puntos entre nosotros, pero el año pasado nos pasó todo lo contrario, ganamos a todos los de arriba, pero con los de abajo nos dejamos puntos muy importantes», comenta el de Pueblonuevo, que ve cómo esos puntos no se están escapando de momento.

Su regreso coincide además con una semana en la que Juan García tendrá que rotar, pues se juega también durante la festividad del Pilar, y los rojiblancos tendrán que medirse a Calamonte y Castuera en casa, y Coria fuera. «Será una semana muy importante y tenemos que sacar como mínimo los seis puntos de casa y algo positivo en Coria, que será un partido complicado».