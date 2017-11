Porro: «Es un premio a mi trabajo y al de mis compañeros» Pedro Porro, a la derecha, en el paseo previo al partido disputado ante el Levante. :: Girona FC El jugador de Don Benito, de 17 años, cuenta sus sensaciones tras debutar en Copa del Rey con el primer equipo del Girona ESTRELLA DOMEQUE Jueves, 30 noviembre 2017, 08:01

Don Benito. «Hasta yo estoy sorprendido todavía, pero es una recompensa a mi trabajo y al de todos mis compañeros». Pedro Porro se despertaba ayer y casi le hacía falta un pellizco para darse cuenta de que no había sido un sueño. Con 17 años, el futbolista dombenitense debutó el martes con el primer equipo del Girona. Un premio a un alumno aventajado, pues ha dado el salto desde el juvenil 'A' al equipo de Primera División, sin pasar de momento por el filial del conjunto gerundense en Segunda B.

Corría el minuto 79 del partido de Copa del Rey ante el Levante, cuando Pablo Machín decidió dar entrada a Porro en sustitución de Johan Mojica. «Me dijo que no me preocupara, que estuviese tranquilo, que esto me lo había buscado yo y que disfrutara del momento». Tras ese breve diálogo, saltó al césped, se besó los tatuajes, uno de su abuelo y otro de su hermano, y ya se pasaron los nervios.

Fueron poco más de diez minutos y, a pesar de quedar eliminados, será un partido que no olvidará jamás. No sólo por el debut, sino también por la experiencia de compartir el viaje y la concentración con el primer equipo, recién ascendido, pero que está siendo una de las revelaciones esta temporada en Primera. «Pude hablar con ellos y me dijeron lo mismo que el míster, que estuviese tranquilo y como yo era».

«Lo primero que hice fue llamar a mi familia y no podían ni hablar, estaban todos llorando»

Reconoce que han sido muchas las felicitaciones, sobre todo desde Extremadura. Con especial cariño, ha recibido la del presidente del Don Benito, Pedro Montero. También antiguos compañeros, pero ninguno de ellos se llevará el objeto más preciado: la camiseta del debut con el '29' a la espalda. «La enmarcaré y la cuidaré como si fuera oro», responde entre risas.

La noticia la recibió por sorpresa, mientras estaba en la residencia que comparte con sus compañeros, fue entonces cuando le llamó el Director Deportivo. «Me entró una alegría tremenda, lo primero que hice fue llamar a mi familia y no podían ni hablar, estaban todos llorando», cuenta el joven, que suele jugar en la posición de extremo.

Confiesa, eso sí, que no esperaba que esa llamada llegara tan pronto, pese a que destaca su trabajo constante, por lo que señala que seguirá en la misma línea. «Día a día, trabajando con mi equipo y esperar que puedan llegar más convocatorias».

No obstante, su adaptación al Girona marcha a pasos agigantados. Llegó en verano, procedente del filial del Rayo Vallecano, y ya es una de las sensaciones en el juvenil gerundense de División de Honor. Lleva siete goles y el equipo es segundo en la clasificación, empatado con el Barcelona. «Queda mucha liga y hay que seguir trabajando y con mucho sacrificio», asegura, al tiempo que avanza que este sábado disputarán una final anticipada ante El Olivar. Dicho esto, queda claro que sigue con los pies en el suelo y que su meta pasa, de momento, por ir cumpliendo etapas.