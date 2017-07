La UPP pone rumbo a los mil socios y ficha a Durántez Durántez celebra un gol con el Palencia. :: CD PALENCIA El club placentino presentó por la mañana su campaña de abonados y por la tarde anunció la llegada de su nuevo refuerzo JUAN CARLOS RAMOS plasencia. Sábado, 8 julio 2017, 11:05

La UP Plasencia ha metido la directa para dar forma a su ambicioso proyecto en Tercera División. Por la mañana presentó la campaña de captación de abonados con la que pretende alcanzar los 1.000 socios y por la tarde anunció el fichaje de David Durández, centrocampista que hace escasas semanas logró el ascenso a Segunda B con el Talavera.

Con el lema de #SoloFaltasTú, la UPP quiere llegar a los cuatro dígitos después de más de tres lustros. Una cifra ambiciosa que responde a las dimensiones del nuevo proyecto unionista. La pasada temporada se cerró con 450 abonados; en la próxima, el objetivo es más del doble.

ABONOS 2017-18 uPlatino 120 euros, todos los partidos de liga, pretemporada y Copa Federación. uGeneral 70 euros, todos los partidos de liga y pretemporada, excepto los de ayuda. uSenior 50 euros, abono General para mayores de 65 años. uMatrimonio 110 euros, abono General para parejas.

Así lo manifestó Rubén Hernández en rueda de prensa. El presidente de la UPP detalló los pormenores de la campaña de captación y sus diferentes modalidades, que se asemejan mucho a las de la pasada temporada.

Los principales son el abono general (70 euros), de mayores de 65 años (50 euros) y el de matrimonio (110 euros). Otros carnets son los de platino (120 euros), padres o madres de jugadores de la Escuela (50 euros) o colaborador (20 euros). Hay que recordar que los mejores de 16 años entran al estadio de forma gratuita.

Al mismo tiempo, la UP Plasencia presentó su nueva página web (www.siempreupp.com), donde se irá actualizando con diferentes contenidos, habrá tienda online y se podrá reservar el carnet de abonado.

Además, el club anunció el sorteo de un Bono Viaje en colaboración con Nautalia. Las papeletas cuestan 1 euros y el ganador se hará con un pack de 1.000 euros para gastarlo en el viaje que desee.

Segundo fichaje

En cuanto a la parcela de fichajes, la UPP anunció este viernes su segunda contratación. Se trata de David Durántez, que puede jugar de mediocentro y si es necesario también de central. Es un jugador veterano de 34 años que ya suma tres ascensos a Segunda B. Empezó la pasada temporada en el Palencia y la terminó logrando el ascenso con el Talavera.

Es un futbolista polivalente que suele jugar en el centro del campo, tanto de pivote defensivo como de enganche con la delantera. Tiene buen disparo exterior, y destaca por su compromiso con la camiseta que defiende.

Rubén Hernández reconoció que sigue esperando la respuesta de los jugadores Asiel, Pino y Carlos García, pero dejó claro que «nuestra política de fichajes no está parada a esperas de lo que pase en el Cacereño. Manejamos un amplio ramillete de futbolistas y, si no vienen ellos, vendrán otros de su mismo nivel. No queremos confundirnos en los fichajes, por eso nos tomaremos el tiempo que sea necesario».