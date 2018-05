La UP Plasencia repite precios para ver el domingo al Portugalete

Ya hay día y hora para el partido de ida de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B entre la UP Plasencia y el Portugalete. Se disputará en el Estadio Municipal el próximo domingo a las 18:30 horas. La vuelta, una semana después, en el Campo de La Florida de la localidad vizcaína. El horario del encuentro de vuelta aún no se ha fijado.

Para este primer partido de la segunda eliminatoria, la UP Plasencia ha decidido repetir los mismos precios que impuso ante el Burladés. Hay dos vías de adquisición: de forma anticipada, 7 euros para abonados y 12 para no abonados; y en taquilla, 10 euros para abonados y 15 para no abonados. Para los niños de 10 a 16 años, en ambos casos, cuesta 3 euros.

Las entradas en venta anticipada se pueden retirar hasta el viernes en La Pitarra del Gordo (Plaza Mayor), Café-Bar El Diario (Avenida del Valle) y en las oficinas del club en la Ciudad Deportiva.