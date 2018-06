ASCENSO A SEGUNDA B El Plasencia confía en su versión más épica Los aficionados placentinos volverán a estar presentes fuera de casa. :: EDUARDO RAMOS Pastelero contará en Portugalete con toda su plantilla para remontar el 1-2 de la ida y acceder a la ronda final JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 9 junio 2018, 10:51

PLASENCIA. No necesita un milagro, pero sí una hazaña. La UP Plasencia quiere alargar la temporada dos semanas más y se encuentra firmemente convencido de que puede hacerlo. Para ello, llega a Portugalete con la confianza de que el 1-2 del partido de ida es salvable y que depende de sí mismo para estar en la ronda definitiva por el ascenso a Segunda B.

Después del mazazo sufrido el pasado domingo, la plantilla unionista se ha ido recomponiendo a lo largo de la semana, así como su fe y su optimismo en superar la eliminatoria. Se puede decir que los jugadores llegarán como motos cuando el balón eche a rodar este sábado a partir de las 18:00 horas. Por este motivo, será trabajo de José Diego Pastelero rebajar el estado de excitación. «Hay que estar tranquilos y no tener prisas por marcar», avisa el técnico.

El entrenador blanquinegro podrá contar con toda su plantilla a pesar de que, a principios de semana, la participación de varios de sus futbolistas no era segura. Por una parte, Pascu finalmente podrá jugar después de que el Comité de Apelación le haya quitado una de las dos tarjetas amarillas por las que fue expulsado el pasado domingo.

En principio, el Comité de Competición dictó en contra del recurso de la UPP, que pedía la retirada de la primera tarjeta tras un defecto en la redacción del acta. En el partido hubo choque de cabeza con cabeza, pero el texto del colegiado metía un brazo por medio que en las imágenes de televisión no aparecía. Finalmente, el Comité de Apelación ha dado la razón a la UP Plasencia.

Otro de los dudosos era el portero Álex Hernández, que este sábado a las 10:00 tiene en Cáceres el examen teórico en la oposición de bomberos. Partirá de la capital cacereña hasta las 11:30 y llegará a tiempo. Por si acaso, Pastelero ha convocado también al meta juvenil César.

En cuanto a la enfermería, Álex Jiménez se ha ejercitado con normalidad, pero con precaución, después del esguince de tobillo sufrido el pasado domingo. Otros como Luismi y Durántez también tienen molestias. El capitán arrastra un pequeño bocadillo y el mediocentro palentino, molestias en los isquios. Seguramente sea Luismi el que recupere la titularidad para hacer dupla de ataque con Karim, mientras que Aarón bajará a echar una mano a Pedro Gilarte.

El Portugalete sí que está más condicionado por las bajas. Están sancionados el central Moya -con ciclo de amonestaciones- y el lateral izquierdo Artabe -que no tuvo suerte en su recurso tras ser expulsado el pasado domingo-, a los que se suman sus dos extremos: el lesionado Infante y el tocado Arbeloa, que será duda hasta última hora. «Está claro que lo van a sentir, al menos a mí no me gustaría tener cuatro bajas en mi equipo titular. De todas formas no creo que vayan a encerrarse o a asegurar el 0-0. Tienen equipo para jugar el balón y buscar la portería. A mí me convendría que salieran a cerrarse, estaría encantado», señala Pastelero.