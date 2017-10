El Plasencia busca seguir sumando en casa del Calamonte

La UP Plasencia afronta su salida a Calamonte como una de las más complicadas del calendario. Cree que su balance de dos victorias en nueve partidos es algo coyuntural y que tiene plantilla para pujar por la parte media-alta de la clasificación. En este sentido, Pastelero pide máxima intensidad a los suyos para lograr la victoria y seguir en puestos de playoffs de ascenso. «Es un equipo que en su campo juega muy intenso, con un público que está muy encima tratando de meter presión y ayudar a sus jugadores», avisa el técnico unionista.

Para este encuentro, Pastelero vuelve a tener la única baja del tunecino Amine, que no se acaba de recuperar de su lesión en la planta del pie. Por este motivo, Durántez y Alberto Núñez podrían volver a llevar la manija en el centro del campo.

Eso sí, el once podría sufrir algún que otra rotación en relación a la última jornada de liga. «Se hará algún cambio, pero no tantos como me gustaría. El equipo está respondiendo y de momento no hay sanciones ni lesiones, por eso pido paciencia a los jugadores que menos juegan que tengan paciencia para sentirse importantes, porque para mí lo son», señala Pastelero.

El Calamonte afronta este encuentro con la idea de competir y de coger sensaciones que han faltado en jornadas anteriores. Lo tendrá que hacer sin el lateral izquierdo Diego y el delantero Carrasco, expulsados en las últimas jornadas. El resto de la plantilla confía en dar la cara ante la UPP. «Creo que ellos saldrán a presionarnos la salida de balón, buscarán un juego más directo y tratarán de que nosotros no hagamos nuestro juego», afirmaba José Manuel Sánchez 'Pity', el central calamonteño, en la previa del encuentro. «Hasta ahora no hemos hecho 45 minutos seguidos de buen juego. No hemos jugado una parte completa bien como sí habíamos hecho otros años. Y creo que la culpa es un poco de todos: jugadores, técnicos, directiva... Pero mañana (por hoy) puede ser una buena ocasión para empezar a jugar bien ante un rival de los de arriba», apuntaba Pity.

«El Plasencia no tiene nada que ver con el equipo del año pasado. Apenas sí quedan jugadores de los que estaban el año pasado. Es uno de los equipos que mayor inversión ha hecho y cuyo objetivo es estar ahí arriba, jugar la liguilla y ascender», señalaba el central, máximo goleador del equipo, que reconocía que «el equipo no está como otros años. Estamos algo más abajo, es cierto, pero seguimos trabajando», apuntaba.

«Intentaremos, como siempre, sacar el balón controlado pero suponemos que ellos presionarán esa salida. Y jugar balones largos será complicado sin la presencia de Carrasco (sancionado con dos encuentros tras su expulsión ante el Cacereño), pero trataremos de buscar la victoria», precisaba.