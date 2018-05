ASCENSO A SEGUNDA B La UP Plasencia apela al respeto y a las ganas de vencer Los jugadores de la UPP agradecen el apoyo de los aficionados en Burlada. :: Eduardo Ramos El equipo placentino defiende un 1-2 en casa ante el Burladés para acceder a la segunda ronda del playoff JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Sábado, 26 mayo 2018, 09:49

Casi catorce años después, regresa un playoff de ascenso a Segunda B al Municipal. Casi tres lustros ha habido que esperar para ver a la UP Plasencia luchar por regresar a la categoría de bronce del fútbol nacional. Una nueva fase de ascenso, la décima para los placentinos, que ya arrancó la semana pasada en Navarra y además con éxito. La UPP se impuso al Burladés por 1-2 y hoy, a partir de las 18.00 horas, tratará de mantener esa ventaja en casa para acceder a la segunda ronda.

Se espera una gran afluencia de aficionados y por este motivo se abrirá, por cuarta vez en lo que va de temporada, la grada de Preferencia. Los precios en taquilla, 10 euros para abonados y 15 euros para no abonados. José Diego Pastelero repetirá la convocatoria de la semana pasada, lo que incluye la presencia del juvenil Caco y supone el descarte de Javi Casero, que guardará reposo una jornada más para restablecerse completamente de la microrrotura fibrilar sufrida en el último partido de liga. El once inicial será muy parecido al que saltó al tapete de Ripagaina el domingo pasado. La única duda queda en saber cómo queda perfilada la dupla en ataque. Hay dos puestos para tres hombres: Aarón, Luismi y Karim. La participación del ghanés depende del estado de forma en el que se encuentre, ya que está en pleno mes de ayuno por el Ramadán. Tendrá que saltar al césped tras abstenerse de comer y beber en horas de sol.

El Burladés, por su parte, también tiene dudas a la hora de perfilar su equipo titular. A las ya conocidas lesiones de Xabi Arcaya, Íñigo Gil y Sergio Zubiate, se suman las incógnitas de Íñigo Marco, que se retiró con molestias el pasado domingo, e Íñigo Bronte, segundo máximo goleador que ya se perdió el choque de ida al estar de viaje en el extranjero. Seguramente entre en la convocatoria tras viajar directamente desde Madrid, pero es poco probable que entre en el once. Con todos estos ingredientes se presenta un partido donde unos no quieren lanzar las campanas al vuelo y otros no quieren renunciar a la remontada.

«Tenemos que apretar arriba y atacar mucho, tratar de llevar la iniciativa para hacer que ellos no se sientan cómodos», señala Pastelero. El técnico unionista ha tratado esta semana de corregir errores que se produjeron en Burlada. «Sobre todo a balón parado. Encajamos el gol porque la línea debía estar más adelantada. Y en ataque, tuvimos poca pegada, todos los centros se nos quedaban muy cortos».

Por su parte, el entrenador navarro Elías Tomé apelará al aspecto psicológico y motivacional de sus jugadores. En SER Deportivos Navarra, reconoció que en el hotel les pondrá el vídeo de cuando el Athletic remontó al Osasuna un 0-3 para acabar ganando por 4-3. Era el año 2005. «Veo que tenemos opciones y, conforme pasan los días, soy más optimista. Fuera de casa hemos hecho las cosas bastante bien y nos van los campos grandes. Nuestro juego es de mucho tocar, de empezar en una banda y terminar en la otra. ¿Por qué no vamos a conseguirlo?», dijo el míster del Burladés.

En cualquiera de los casos, si Plasencia o Burladés quieren jugar a fútbol, van a poder hacerlo, ya que el césped del Municipal presenta un estado más que aceptable después de los cuidados que ha realizado la empresa de jardines del Ayuntamiento en las últimas semanas.