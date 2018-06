TERCERA Perera para negociar y Perera para entrenar Jesús Perera, director técnico del Mérida. :: J. M. ROMERO El oliventino se encargará de cerrar los fichajes decididos por la comisión deportiva del Mérida y de ayudar al nuevo técnico, que será anunciado hoy o mañana M. G. MÉRIDA. Jueves, 14 junio 2018, 08:28

Jesús Perera fue presentado ayer como nuevo secretario técnico del Mérida porque aún no se ha confirmado el nombre de Óscar Fernández como primer entrenador del equipo, si no hubiera sido presentado como segundo y ayudante. Hasta el final del plazo de mercado de fichajes, Jesús Perera formará parte de la comisión deportiva que (junto a la actual directiva y otros ayudantes técnicos) confeccione la plantilla; a partir del 21 o 23 de julio formará también parte del cuerpo técnico.

«Estoy supermotivado porque es una faceta nueva para mí, pero no le tengo miedo», confesó ayer el oliventino. «Cuando uno se desvincula como futbolista, si quiere seguir en esto las posibilidades son dos: o dirección deportiva o cuerpo técnico. Me retiré, empecé mi formación con Antonio Castaño y Lolino, haciendo mis prácticas en Olivenza y viendo mucho fútbol en Tercera. y aquí estoy. El que ama el fútbol, al final, no tiene otro modo de vida».

La idea de Perera es rodearse de jugadores que ya conoce, con un proyecto muy cercano al que le dio el ascenso al club en la primavera del 2015. «Romanizar de nuevo el Mérida, sabiendo que no podemos fallar. Vamos a hacer un gran equipo», completó el presidente, Daniel Martín. «Jesús (Perera) está llamando a muchos jugadores en nombre del club. No decide él solo, porque es bueno que opinen más personas, pero es el único interlocutor válido». Por eso ya se ha reunido, por ejemplo, con David Camps, entre otros.

El presidente del Mérida también confirmó que de los jugadores que aún tienen contrato en vigor aún no han pedido salir Felipe Ramos, Paco Aguza y Kike Pina. Y que el nuevo entrenador, que no lo ha decidido Perera, será confirmado entre hoy y mañana: «Aún no hemos firmado por un problema de agenda, pero ya está decidido».