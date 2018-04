Pavón mantiene vivo el reto del Don Benito de pelear por el título Los de Juan García se colocan segundos tras el tropiezo del Moralo y a un punto al acecho del líder Cacereño OPTA Lunes, 16 abril 2018, 08:10

Sangre, sudor y lágrimas tuvo que derrochar el Don Benito para llevarse unos trabajados tres puntos ante un Trujillo que mereció al menos un empate. El equipo de Juan García adelanta al Moralo y se coloca segundo a un punto del liderato.

1 TRUJILLO 0 DON BENITO Trujillo Jorge; Doncel, Manu, Pacorro, Bussy (Álex, min. 67), Manolo, Mario, Selu, Beato, Kike (Willy, min. 52) y Jaime. Don Benito Sebas Gil; Ricardo Durán, Garretas, Abdel, Lolo (Diop, min. 68), David López, Pavón, Gonzalo, Abraham, Adri (Calatrava, min. 83) y Amorín. Gol 0-1: Pavón, min. 16. Árbitro Garro Sánchez. Amonestó a los locales Pacorro, Mario y Beato y a los visitantes Lolo y Calatrava. Incidencias Julián García de Guadiana. 350 espectadores.

Tras un inicio intenso, los de Juan García se adelantaron al cuarto de hora de partido gracias a un golpeo de falta de Adri Pavón que se paseó por el área visitante para finalmente colarse en la puerta defendida por Jorge (0-1). Tras el mazazo inicial, los trujillanos buscaron rehacerse y a punto estuvieron de irse con empate al descanso de no haber sido por Sebas Gil, que desbarató dos buenos disparos de Doncel y Beato. Mario, con un golpeo que se marchó rozando la escuadra, asustó a los calabazones antes del final de la primera mitad.

El Don Benito, que seguía en busca de su segundo gol, generó peligro gracias a David Amorín y Abraham Pozo, que a punto estuvo de materializar una falta directa desde la frontal pero que desvió a córner el portero local.

Tras la reanudación, el cuadro calabazón comenzó a dominar los tempos del partido sin llevarse muchos sobresaltos, esperando atrás y con las líneas muy juntas. El Trujillo, necesitado de una victoria, apretó y de qué manera al conjunto dombenitense obligando de nuevo a Sebas Gil a lucir su mejor versión en varias ocasiones.

Con los nervios a flor de piel en ambas escuadras, el árbitro no pitó un claro penalti de Abdel sobre el trujillano Willy en los últimos minutos del partido al caer éste dentro del área. Poco después, el atacante calabazón Abraham Pozo pudo sentenciar el choque de haber aprovechado una clara ocasión ante el portero, pero cuyo disparo no llegó a coger puerta. Una ocasión que puso cierre al partido y que no resultó decisiva en la valiosa victoria. El Don Benito sigue al alza, se encarama en el segundo punto y con sus ilusiones por alzarse con el campeonato intactas.