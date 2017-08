De Paula, con la misión de hacer crecer al filial

El nuevo entrenador del Extremadura B, Óscar de Paula, ya ha sido presentado oficialmente como técnico del filial. Ya lleva más de una semana al mando del equipo almendralejense, y espera que su equipo esté en buenas condiciones para empezar la liga la próxima semana.

«Venimos con la intención de ayudar a los chicos a crecer tanto a nivel futbolístico como humano, y para que estén preparados si el primer equipo les necesita. Ese es el primer reto, y por supuesto competir al máximo y quedar lo más arriba posible». De esta forma resume Óscar de Paula su misión y la de su cuerpo técnico en el Extremadura B. Al igual que Agustín Izquierdo cuando llegó al banquillo del filial, de Paula destaca como reto el crecimiento de los jóvenes jugadores azulgranas.

El entrenador del filial también admite que el equipo no está todavía cerrado, por lo que llegarán fichajes y algún jugador tendrá que marcharse, pero está contento porque el conjunto tiene mucha calidad y un buen nivel: «Va a haber todavía alguna salida y hay chicos que están por llegar. Sí me he encontrado mucho talento y ahora hay que intentar educar a esos chicos para que ese talento sean capaces de ponerlo al servicio del equipo», apunta Óscar de Paula.

El técnico no se ciñe a una táctica fija ni a un esquema concreto, sino que cree que según el rival y el partido tendrá que usar un sistema u otro para sacarle el máximo jugo posible a sus futbolistas; «Tenemos una variedad de jugadores que podemos usar varios sistemas según el partido».